Mariana Fabbiani le dio el anuncio menos esperado a América TV

La conductora que volvió a la pantalla del Grupo América le dio una noticia inesperada a la señal que podría marcar su futuro en los medios.

Desde su vuelta a América TV en la conducción del magazine de las tardes DDM, Mariana Fabbiani ya presentó a sus nuevas incorporaciones en su equipo -siendo el politólogo Octavio Majul (hijo del periodista macrista Luis Majul) la más llamativa-, tuvo un cruce tenso con Ceferino Reato y le dio a la señal una inesperada noticia que podría marcar su futuro en los medios.

Aún no pasó una semana desde el regreso de Fabbiani a la televisión (se había tomado un descanso tras el fallido programa de entretenimientos Mamushka, producido por Mandarina y por la pantalla de El Trece) y los números arrojaron un marcador sorprendente. En la emisión del martes 18 de julio, la segunda salida al aire, DDM se convirtió en el segundo programa más visto de América TV en el día, solo por debajo de LAM.

El magazine cosechó un promedio de 3,9 puntos de rating y superó a Intrusos, clásico programa conducido por Florencia de la V, con 3,7 puntos. Llevando una cómoda delantera, el ciclo de Ángel de Brito obtuvo un promedio de 4,6 y se posicionó como lo más visto del canal. Cuarto, quinto y sexto lugar lo ocuparon América Noticias (3,5), Noche al Dente (3,3) y A la Tarde (2,9).

Los números son muy buenos si se tiene en cuenta que los pisos de rating de los últimos cinco años de América TV casi nunca alcanzaron los dos dígitos. A pesar de ello, es el único canal de aire con una oferta preponderante de ciclos de chimentos y espectáculos, con temas que marcan agenda diaria.

A 2 días del debut de DDM, Ceferino Reato explotó contra Mariana Fabbiani

Todo empezó durante un ping pong que Mariana Fabbiani le hizo a Octavio Majul, hijo del periodista macrista Luis Majul y parte del equipo de programa, sobre cuestiones de su intimidad, para que los televidentes puedan conocerlo un poco más. "El señor cambió su nombre en Instagram a propósito para que no lo encuentren", graznó Pepe Ochoa, panelista, evidenciando el mecanismo de Majul para preservar su espacio personal.

"Tengo pudor a todo esto. Soy una persona vergonzosa. No tuve redes sociales hasta 2019", indicó el joven politólogo que tiene una posición ideológica progresista, totalmente enfrentada a los pensamientos de su padre. Luego de este divertido intercambio, Mariana Fabbiani le consultó: "¿Tu viejo preferiría comer un asado con Ceferino antes que con vos?".

Picante, Octavio pateó la pelota hacia Reato y disparó: "No sé cómo es Ceferino en privado. Si es aburrido, de traje, como en público...mi viejo es más divertido en privado". En tono confidente, Mariana Fabbiani se sumó al juego y expresó: "¿Vos decís que Ceferino es más divertido en privado?".

Lo que la conductora no esperaba era que el panelista macrista reaccionara a la defensiva, cortando el clima en la charla con una tajante sentencia: "Mi intimidad la protejo a muerte". "¿Nunca nos vas a invitar a comer un asado Ceferino?", intentó aflojarlo la conductora. En su firme posición, Reato sumó: "Nunca. Nunca voy a comer con ustedes, nunca voy a tomar un café con ustedes, nunca. Para mí esto es solo un trabajo".

"Conmigo solamente no se trabaja. Nosotros nos tenemos que hacer amigos, si no no se puede", lo retó la conductora, entre divertida y extrañada por la reacción de quien formó parte del panel de analistas de la última temporada de Gran Hermano (Telefe).