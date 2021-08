La Voz Argentina: estallaron los memes con el parecido entre Ale Sergi y el Doctor Milagro

La comparación entre el cantante de Miranda y el protagonista de la telenovela enlatada de Telefe surgió en Twitter y fue objeto de divertidos memes.

Llegaron las batallas a La Voz Argentina y cada equipo sumó coaches famosos invitados que aportan algunos consejos de vocalización a los participantes del reality. En el caso de Soledad Pastorutti, la figura elegida es el grupo Miranda, compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas. La presencia de Sergi derivó en una divertida ola de memes en Twitter que lo compararon con el Doctor Milagro, protagonista de la telenovela turca enlatada de Telefe.

La Sole reveló un polémico reclamo de su marido: "Estaba bastante despechugada"

La cantante Soledad Pastorutti, quien también es una de las jurado en La Voz Argentina, fue entrevistada por Verónica Lozano y en pleno reportaje reveló un insólito reclamo de su esposo. Jeremías Carlos Audoglio es su marido desde el año 2007 y juntos han tenido a Antonia y Regina, sus dos hijas. Ahora bien, ¿qué fue lo que molestó al hombre? La vestimenta de su esposa en el programa que integra.

"¿A Jere no le copa?", le preguntó Verónica Lozano, a lo que Soledad Pastorutti respondió: "No. A Jere no le copa nada. Cuando me vio en la publicidad de La Voz, que tenía un top… A mí me gusta más eso (NdR: se refirió a otros looks, menos "jugados") que mostrar". Su revelación generó polémica entre los televidentes y las palabras de "La Sole" resonaron en diferentes medios digitales.

A su vez, Pastorutti agregó: "Cuando salió la promoción de La Voz estaba con un saco azul y una especie de pechera, corpiño. Estaba bastante despechugada. Y él estaba en el living y me dijo ‘ah, bueno’. Yo ya sabía porque los dos teníamos la tele en el mismo canal, yo en la cocina y él en el living. Yo ni le avisé, le dije que a todos les tenía que decir ‘mirá con quién estoy’, y ya está".