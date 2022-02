La insólita actitud de Paulo Londra a días del nacimiento de su bebé

En medio del escándalo legal que lo enfrenta a su ex pareja, Paulo Londra quedó bajo la mirada mediática debido a un terrible actitud y una rotunda decisión.

Pese a estar alejado de la música debido a la estafa que sufrió por parte de sus ex productores de música, el nombre de Paulo Londra continúa más activo que nunca dentro de la escena mediática debido a la fuerte denuncia que realizó su ex pareja, Rocío Moreno, exigiendo una compensación económica para su hija Isabela y la beba que viene en camino, Francisca. Así es como, un nuevo episodio de este escándalo pone al cantante entre las cuerdas.

Según se conoció en las últimas horas, la relación de Paulo Londra con Rocío estaría en su peor momento: tras conocerse la noticia de su separación a tan solo unas semanas de anunciar la llegada de su segunda hija en común, la joven de 23 años realizó la denuncia pública hacia el cantante y, ahora, tomó una drástica decisión sobre el nacimiento de su hija Francisca. En este marco de suma tensión, una actitud de Londra sumó más indignación entre los seguidores del tema mientras que él prefiere mantener el silencio.

Este pasado fin de semana, específicamente el sábado 19 de febrero, Rocío junto a sus familiares y amigos celebraron el Baby Shower de la pequeña, quien tiene fecha probable de parto para el próximo 27 de febrero. Sin embargo, Paulo Londra no estuvo presente en el festejo, en cambio si mostró a través de sus redes sociales que había asistido a otro evento, lo que molestó muchísimo a muchos internautas y generó dudas sobre el vínculo entre Moreno y Londra, el cual parece ser peor de lo que se muestra públicamente.

Asimismo, en este tenso marco, Rocío sacó a la luz una drástica decisión que tomó con respecto a la llegada de su segunda hija: no permitirá que el intérprete de Condenado Para el Millón esté presente en el parto debido a sus actitudes para con ella y las niñas que comparten. Cabe recordar que la ex pareja ya tiene a Isabela, su primera hija de tan solo un año y medio, quien ahora está a punto de convertirse en hermana mayor.

Cuota alimentaria: el pedido de Rocío Moreno a Paulo Londra

Luego de que trascendiera la noticia de la demanda que Rocío Moreno inició hacia su ex novio, Paulo Londra, la abogada de la joven, Ana Rosenfeld, habló sobre los detalles de esta petición y por lo que tratarían de luchar en conjunto.

"Se pudo acceder a la cuantiosa cifra en dólares, pero muchísimo dinero que ustedes no se imaginaban que tiene este hombre, no solamente para afrontar las obligaciones frente a sus hijos sino también respecto a esta mujer que no está en condiciones de salir a trabajar", declaró la representante legal en una reciente entrevista televisiva.