La sorpresiva señal de Diego Maradona a Gianinna: "No quería"

La muerte de Diego Maradona es difícil de superar para el mundo entero. Pero mucho más para todos aquellos seres queridos del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Gianinna Maradona, una de las hijas que el crack tuvo con Claudia Villafañe, relató en primera persona la sorpresiva señal que su padre le envió.

El increíble gesto que "Pelusa" le hizo a su hija de 32 años se conoció a partir de una foto que la propia Gianinna publicó en una historia de Instagram. Según relató, durante la jornada del martes debió asistir a un centro de salud para realizarse análisis de sangre y de rutina y, al parecer, no estaba teniendo un buen día. Sin embargo, todo cambió al momento de sacar el turno para poder ser atendida.

Creer o reventar, Gianinna Maradona tomó un turno con el siguiente número: "D10". Justamente, se tratan de la inicial de Diego y el número que siempre lo caracterizó a lo largo de su vida. Como consecuencia, la hija del genio quedó sumamente conmocionada y lo tomó como una señal, por lo que se decidió a compartirlo con sus miles de seguidores: "No quería venir sola a sacarme sangre y mirá".

Por supuesto que dicha señal la toma a Gianinna en un momento muy particular. En los últimos días, su hermana Dalma confirmó en el programa que conduce, Un día perfecto, por Radio Metro, que está embarazada y que espera una hija: se llamará Azul. Sin dudas, una gran noticia para la familia Maradona...

La confesión del terapeuta de Maradona: a quiénes extrañaba

Carlos Cottaro, acompañante terapéutico de Diego Maradona, reveló cómo fueron sus últimos días con vida del mejor jugador de la historia y a qué personas extrañaba. En una entrevista que le concedió a Nosotros a la mañana, por El Trece, el especialista sostuvo: "A la madre y a Claudia. Siempre".

En tanto, señaló que Diego "no se perdonaba no haber podido llegar a verla (Doña Tota) cuando estaba mal". Cabe recordar que "La Tota" murió en noviembre de 2011, cuando Maradona estaba viviendo en Dubai. Y la distancia no les permitió despedirse. En tanto, y sobre Claudia Villafañe, de quien se divorció en 2003, después de 14 años de matrimonio, Cottaro precisó: "Cuando se recuperó, todavía medio dormido, nombraba a Claudia. Inconscientemente. No sé si no soportó que ella había formado una nueva pareja, pero que tenía amor se notaba".