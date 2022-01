La reacción de Wanda Nara ante la infidelidad de la pareja de Nicole Neumann

La celebridad de redes mostró su apoyo a su colega a través de sus redes sociales.

Wanda Nara se dirigió a Nicole Neumann en medio del escándalo que envuelve a la modelo por una supuesta infidelidad por parte de su pareja, José Manuel Urcera. La esposa de Mauro Icardi, sin dudas, debe haberse sentido tocada con lo que su colega vive en la actualidad, por lo que le demostró su apoyo en las redes sociales.

En una de sus publicaciones de Instagram, la intérprete de Déjame Soñar dedicó un tierno mensaje a su hija Allegra, ya que era el décimo primer aniversario de su nacimiento. "¡Felices 11 años Allegra de mi vida! ¡Te amo infinito!", escribió la modelo y agregó: "Que seas siempre muy feliz y se cumplan todos tus deseos. Gracias por llenar nuestras vidas de risa".

Como respuesta a ese posteo, Wanda Nara le dejó un comentario con un emoticón de corazón, en alusión a la ternura que le generaron las fotos compartidas por Neumann. A pesar de los mensajes de Urcera con una promotora que se viralizaron, hace algunas horas la modelo publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes y en el epígrafe escribió: "Mi ph favorito @manurcera".

La palabra de la promotora que coqueteó con Manuel Urcera

"Lo conozco desde hace mucho por las carreras, porque yo soy modelo, promotora. Pero él, cuando estaba con su exnovia, no daba cabida a nadie, era como 'inllegable'. Era súper serio", expresó Melina Eugster, en diálogo con A la Tarde. Y agregó: "Yo tuve llegada, por así decirlo, a él en una carrera de octubre", en referencia al momento en que conoció al piloto. Además, la modelo dejó en claro que sus intenciones eran las mismas que las que Urcera: pasar un buen rato y ya, nada duradero.

Nicole Neumann sobre cuánto le costó separarse de Fabián Cubero

"No quería que mis hijas me viesen triste. Al quedarme sola, bajaba las persianas, cerraba todo y gritaba contra la almohada para descargar todo lo que traía dentro", relató Neumann, en alusión al momento en que se dio cuenta de que ya no amaba al padre de sus hijas. "Transitaba sin ganas. Sufría insomnio. Había perdido hasta el apetito y vivía como en piloto automático. Estaba apagada. Hasta que un día me dije: 'Pará, esto debe ser lo más cercano a la depresión'", agregó.

Luego, contó que Gabriel Rolón fue el responsable de que se hiciera cargo de su realidad: "Rolón me hizo entender que debía sincerarme con mis hijas. Que disimular lo que se vivía en casa era contraproducente".