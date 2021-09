La reacción de Wanda Nara al conocer a la nueva novia de su padre: "Estamos muy expuestos"

Andrés Nara vive un gran presente amoroso y reveló cómo se los dijo a sus hijas, Wanda y Zaira.

El padre de Zaira y Wanda Nara se expresó nuevamente sobre su reciente relación amorosa y esta vez hizo referencia a cómo tomaron sus hijas el vínculo. Andrés Nara se peleó con su anterior novia, Pamela Acosta, hace solo tres meses y la semana pasada reveló que está en pareja nuevamente.

“Hablé con Zaira y tuvimos una larga conversación. Se estaba yendo de viaje y no pude estar con ella, se fue al exterior. Le gusta porque cuando me ven bien y estoy feliz, activo de alguna manera, con una pareja nueva... Esta es una chica con un muy buen perfil y ellas miran eso”, reveló en diálogo con Juan Etchegoyen sobre la reflexiva charla que tuvo con su hija menor tras haberle confesado que estaba en pareja nuevamente.

Luego, el padre de Wanda Nara hizo referencia a la alegría de las hermanas por la poca diferencia de edad que tiene con su actual pareja, ya que en los últimos años ha mantenido un patrón de chicas con muchos menos años que él. “Les agrada que no tengo mucha diferencia de edad, tiene unos años menos que la madre de ellas. Eso les reconforta. Estamos muy expuestos mediáticamente y eso les gustó. Me ven que estoy cómodo, tranquilo, con buen trabajo y salud”, expresó.

“Se llama Carmen González. Es muy linda, muy llamativa, mide 1, 80 cm. Estamos muy bien, es de Mar del Plata, no estamos cerca y nos complica la distancia. El padre era un empresario y la dejó muy bien, tiene 40 y pico de años, está con marcas muy conocidas y las promociona. Es impecable”, relató por último y así brindó todos los detalles posibles sobre su presente sentimental.

Se acabó el amor del padre de Wanda Nara y Pamela Acosta

En cuanto a la ruptura con su anterior pareja, el padre de Wanda Nara lanzó: “Ya no tenía sentido y siempre volvíamos a lo mismo, la misma discusión y los mismos roces y ya no tenía sentido. Estábamos muy bien pero siempre volvíamos a ciertas asperezas que no la podíamos resolver. Nos separamos desde hace tres meses y ya no vamos a volver”.

“¿Si dejé de amarla? Y sí. Cuando uno ya tiene este tipo de desgastes. Se sumó también todo lo que significó la pandemia, muchos roces. Es una lástima porque estábamos muy cómodos y realmente teníamos una buena relación, cosas en común”, expresó la celebridad, en diálogo con Primicias Ya, y concluyó: “Me peleé con Pamela hace 3 meses, intentamos y no dio, nos separamos. Definitivamente. Cada uno realiza su vida. Me tomé un tiempo prudencial y después conocí a una chica que me había impactado”.