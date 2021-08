El inesperado anuncio del papá de Wanda Nara en vivo: "Ella no sabe nada"

Andrés Nara se confesó en una entrevista y reveló un impensado secreto. El padre de Zaira y Wanda Nara sorprendió a sus hijas con la noticia.

El padre de Wanda Nara, Andrés, presentó a su pareja en público, a solo dos meses de haber todo con su ex. La celebridad de televisión se expresó en un reciente reportaje, reveló los motivos de separación de Pamela Acosta e hizo saber al público cómo surgió el amor con su nueva amada, Carmen González.

“Ya no tenía sentido y siempre volvíamos a lo mismo, la misma discusión y los mismos roces y ya no tenía sentido. Estábamos muy bien pero siempre volvíamos a ciertas asperezas que no la podíamos resolver. Nos separamos desde hace tres meses y ya no vamos a volver”, informó el progenitor de Wanda Nara y así reveló que el vínculo con su ex pareja venía muy desgastado y ya no daba para más. Y siguió: “Wanda y Zaira todavía no saben nada”.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Nara dejó en claro que, más allá de las disputas que había entre él y Acosta, ya no había amor en la pareja. “¿Si dejé de amarla? Y sí. Cuando uno ya tiene este tipo de desgastes. Se sumó también todo lo que significó la pandemia, muchos roces. Es una lástima porque estábamos muy cómodos y realmente teníamos una buena relación, cosas en común”, expresó.

“Me peleé con Pamela hace 3 meses, intentamos y no dio, nos separamos. Definitivamente. Cada uno realiza su vida. Me tomé un tiempo prudencial y después conocí a una chica que me había impactado”, comunicó en diálogo con Primicias Ya.

Detalles sobre la nueva relación del padre de Wanda Nara

Por otro lado, el allegado a Wanda y Zaira Nara reveló cómo viene su nueva relación. “Ella tiene un perfil bajo, sus papás eran empresarios, fallecieron, ella no necesita vivir de los medios. Estamos saliendo, de novios, hace una semana, ella es de Mar del Plata y yo estuve allá, con ganas de seguir, es oficial. Se llama Carmen González”, señaló Nara y luego se refirió a la posibilidad de paternidad: “Yo vengo diciendo hace tiempo que estamos en búsqueda y ahora, aparentemente, hay un atraso de pocos días”.

“Estoy con una señorita muy a gusto, estamos entendiéndonos. La conocí hace cuatro años y ella estaba en pareja. Es hermosa, muy buena persona, impecable en todo sentido”, había lanzado sobre González, en su charla con Etchegoyen, y dejado en claro que atraviesa uno de sus mejores momento en lo que respecta al amor.