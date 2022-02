La muerte que golpea a Paula Chaves: "Buen viaje"

Paula Chaves sufrió una enorme pérdida y causó conmoción entre sus seguidores de Instagram. El mal momento que atraviesa la conductora y pareja de Pedro Alfonso.

Paula Chaves vive un 2022 sumamente movido y delicado por la pérdida de varios seres queridos. Lamentablemente, en las últimas horas, recibió otra terrible noticia que la dejó muy triste. A través de su cuenta de Instagram, la modelo y conductora confirmó la muerte de su abuela, a quien despidió con un mensaje sumamente conmovedor.

La presentadora de TV, quien actualmente se encuentra reemplazando a Vero Lozano en Cortá Por Lozano (Telefe), abrió su corazón y compartió el dolor que le genera la pérdida de su abuela: "Buen viaje, abuelita linda… te amo hasta el Infinito… ¡sos eterna!". Y agregó: "Gracias por llenar de amor esta familia".

En tanto, y con una mirada más positiva sobre la experiencia que significó, tanto para ella como para el resto de su familia, coincidir con su abuela durante tantos años, la pareja de Pedro Alfonso manifestó: "Gracias por enseñarnos tanto… celebramos tu partida porque tuviste una vida plena de disfrute y amor…".

Paula Chaves sufrió dos muertes de seres queridos en lo que va del 2022.

Esta triste noticia es un doble golpe para Paula Chaves, que en lo que va del año ya padeció dos pérdidas sumamente importantes. Es que, en enero pasado, la conductora de televisión anunció la muerte de una querida amiga, a quien despidió con un extenso mensaje en Instagram.

La muerte de la amiga de Paula Chaves

Hace poco más de un mes, Paula Chaves también se manifestó en su cuenta de Instagram tras la dura noticia que recibió: una íntima amiga murió, por lo que la despidió vía Instagram: "Te amo, ´Bicho´. Buen regreso a la fuente… Que tu alma alegre vuele alto. Acá quedamos los que aprendimos de tu valentía y ganas de vivir". "Te amo infinito, mi hermana de la vida. Esa hermana que elegí y volvería a elegir… Gracias por cada una de tus palabras. Vamos a cuidar, junto con vos, siempre de tu familia", profundizó la esposa de Pedro "Peter" Alfonso.

En el posteo que acompañó con dos imágenes junto a su amiga, la ex conductora de Bake Off continuó muy emocionada: "Yo te voy a buscar… Voy a conectar con eso que dicen que hay del otro lado, pero no termino de entender porque es desconocido".

"Me pongo la música fuerte, me tomo un fernet y brindo al cielo", amplió la modelo, "porque acaba de subir el ser mas bueno y noble de la Tierra". "Buen regreso a la fuente, ´Bicho´… Te amo infinito", finalizó la actriz de 37 años, que también recibió el apoyo de su hermana Delfina tras el mensaje. "Tan buena y noble. Se va a extrañar muchísimo", acotó "Peter" Alfonso al pie del posteo de su esposa, con quien tuvieron tres hijas en común: Olivia (8), Baltazar (5) y Filipa (1).