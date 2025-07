La muerte golpea a Rodrigo Lussich y hay dolor en la televisión: "Un día muy triste para todos"

La muerte golpea a Rodrigo Lussich y hay dolor en la televisión.

El periodista Rodrigo Lussich emitió un duro comunicado por la muerte de su perro Kumino y sus seguidores de Instagram se mostraron conmovidos por la noticia. La historia del conductor de Intrusos (América TV) con el perro y los mensajes de aliento que le llegaron en las redes.

Rodrigo Lussich despidió a su perro con un extenso posteo que acompañó con un carrete de postales juntos: "Chau Kumino! Volá alto al cielo de los perritos mi amor; hoy es un día muy triste para todos, no esperábamos tu partida. Te adopté hace 10 años, cuando vi tu foto en un pedido de un grupo de rescatistas y allá fui con tu madrina @silvanapaolaamato y ahí estabas, hermoso y radiante cachorro, te llamabas Cumi y te rebauticé Kumino, más precisamente Juan Carlos Kumino, o señor Kumino. Eras bravisimo, en esa época subía a Facebook tus videos destrozando el Depto; pero lo que se puso más picante fue que mordías tobillos en la calle y en una te fuiste a morderle las bolas a un señor. Jajaja eras tremendo!".

"Necesitabas gastar mucha energía y correr mucho; y decidimos que el mejor lugar para vos era la casa de Lucía y Euge en Manzanares. Ellos te recibieron con mucho amor y viste nacer a Pedro y a Juana; y con los años te mudaste enfrente a la casa de la abuela Charo y Ale. Hace unos años te escapaste persiguiendo a una ardilla; eras un perro liebre, corrías y corrías, jugabas y jugabas. Las cámaras de la casa te captaron como una flecha disparado detrás de la ardilla y Lucía te encontró varios días después viviendo en una plaza; habías vuelto a las calles de donde viniste, y volviste a casa. Pese a vivir en el campo ya dormías adentro, mimado y bueno; pero también súper guardián, trabajabas como seguridad con desempeño perfecto. Cada vez que te veía era una fiesta, me esperabas para correr y jugar, saltarme encima y esperar que te tire cualquier cosa para empezar a correr", agregó Rodrigo Lussich, quien en la actualidad conduce Intrusos (América TV) junto a Adrián Pallares.

Por último, el periodista Rodrigo Lussich escribió: "Tu hermano Nano era muy amigo tuyo y estuvo estos días en el campo. Quiero que sepas que estuve con vos cada minuto, cada momento; ojalá me hayas pensado y me hayas abrazado en el momento de la despedida, mi perro liebre; mi perro libre! Yo te abrazo y te acompaño; me alegro de habernos encontrado y haberte ayudado a tener una vida hermosa! Gracias por dármela vos a mi también. Andá que allá te esperan Toto y Winona, tus viejos hermanos que partieron antes! Te lloro y te abrazo mi bebé!".

Qué dijo Graciela Borges sobre la muerte que golpea a Rodrigo Lussich

La actriz y gran diva argentina Graciela Borges se mostró conmovida con las palabras de Rodrigo Lussich para despedir a su perro Kumino y le envió un mensaje de amor en este momento doloroso: "Te quiero siempre, tristeza profunda, sabes cuanto amo mis perros, las personas más importantes de mi vida".