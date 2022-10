La Justicia embargó a Martín Redrado por una cifra millonaria: el motivo

Revelan que la Justicia embargó de forma preventiva a Martín Redrado por una deuda millonaria. A quién le adeuda el economista.

Revelan que la Justicia embargó de forma preventiva a Martín Redrado hasta que pague una millonaria suma que adeuda. "Es una vergüenza", aseguró Luciana Salazar sobre la dura noticia que recibió el economista en las últimas horas, además de apuntar con dureza contra la actual pareja del ex presidente del Banco Central.

Desde hace varios meses, la relación de Martín Redrado y Luciana Salazar se basa principalmente en sus cruces judiciales y mediáticos, esto último mayormente por el lado de la bailarina. Una de las más fuertes denuncias de la ex La Academia de Showmatch incluyó a su hija Matilda, ya que acusó al economista de no cumplir las obligaciones económicas que asumió anteriormente.

Sobre ese mismo tema Salazar reveló información muy importante que recibió en las últimas horas. "A 10 meses del incumplimiento de la cuota alimentaria. La Justicia resolvió el embargo preventivo sobre la cuenta bancaria del Sr Martín Redrado, conforme a derecho", comenzó escribiendo la modelo a modo de descargo en sus historias de Instagram, donde también compartió el oficio judicial.

"Es una vergüenza que quien fuera presidente del Banco Central y hoy Director General de Fundation Capital, tenga paradójicamente un embargo en su cuenta bancaria por no cumplir con alimentos a una menor", agregó durísima Luciana. Además, aseguró que desconoce "el accionar" de quien fuera su pareja e insistió en que fue una "decisión conjunta" tener a Matilda.

Las historias de Luciana Salazar sobre el embargo de Martín Redrado.

Para cerrar, Salazar le dejó un mensaje directamente a Redrado, en el que también apuntó contra Lulú Sanguinetti, su actual esposa: "Espero que tengas a tu lado a alguien que te ayude a entender que el despecho nunca te lleva por el buen camino". En ese sentido, agregó que buscando dañarla a ella, el economista solo lastima a una menor, en alusión a Matilda. "Principalmente te lo hacés a vos mismo que, según me consta, sos un prestigioso economista", concluyó Luciana Salazar, muy picante.

La denuncia que recibió Luciana Salazar por parte de sus vecinos

Maite Peñoñori sorprendió a todos en Intrusos con un enigmático del extraño comportamiento que habría tenido Luciana Salazar con sus vecinos. La panelista del ciclo de América TV contó que unas filtraciones que había en el departamento de la ex Showmatch afectaban a la vecina, por lo que el electricista que contrató debía ingresar al domicilio de Salazar.

Pero según contó Peñoñori, la bailarina no dejó pasar al profesional y dio una justificación insólita. "La excusa que dio Luciana para no dejarlo pasar fue 'no puedo dejar entrar a nadie porque estoy desnuda'", reveló la panelista. La periodista siguió contando la inesperada polémica: "La vecina se ofreció a subirle ropa así le podía abrir, pero no hubo caso. Llamaron a un abogado y se documentó todo con un escribano. Imagínense lo harta que está la mujer que le salte el disyuntor como para llegar a eso".

"Los vecinos le dijeron ‘mirá, si no dejás que entremos, vamos a filtrar esto a los medios y se va a saber todo. Así fue que llamaron a un abogado porque tampoco quería ella que entre el dueño del departamento", concluyó Maite Peñoñori sobre el nuevo escándalo en el que quedó envuelta Luciana Salazar. Pero ante la polémica que se generó, la modelo rompió el silencio y se defendió.