La intimidad que Malena Guinzburg reveló sobre su novio: "Me daba vergüenza"

La comediante reveló cómo conoció a su novio y habló de la maternidad en su vida. Malena Guinzburg atraviesa un momento de mucha exposición pública.

Malena Guinzburg se expresó sobre su relación de pareja y dio a conocer cómo suele manejarse en ese tipo de vínculos. La hija de Jorge Guinzburg abrió su corazón y se expresó sobre el inicio del amor a través de una aplicación de citas.

"Tenía todos los prejuicios que le puede tener cualquiera, multiplicado por mil por ser conocida", comenzó la humorista en alusión a sus miedos ante el hecho de conocer a una persona por internet. "Tener que poner mi nombre y aunque no lo pusiera, que se viera mi cara y que me reconocieran", sumó.

Guinzburg dio a conocer cómo logró vencer sus prejuicios y animarse a crearse un perfil. "Me daba mucha vergüenza, pero con la pandemia no tuve mucha opción. Logré vencer mis prejuicios, le di una chance a la app de citas y gracias a eso conocí a mi novio", contó la comediante. Además, dio a conocer que los mensajes de chat que tuvo con su pareja antes de conocerse fueron muy importantes en su decisión. "El domingo nos vimos y ya pasó a ser algo real", contó.

"Soy de las que podrían caer con el estafador de Tinder. No por salir con un tipo de guita, sino porque me gusta compartir y si me lo pedís, te doy lo que sea", relató Malena sobre cómo vive sus relaciones de pareja. Y agregó: "Tuve muchos amores no correspondidos, me dejaron y a algunos tipos, los lloré mucho más tiempo del que salimos. Pero todo sirve de experiencia".

Malena Guinzburg sobre la maternidad

La humorista, en diálogo con La Nación, reveló que aún tiene algunas dudas sobre sus deseos de ser madre. "Nunca tuve el deseo clarísimo de ser madre, aunque temo sentir que me perdí de algo demasiado maravilloso", soltó Guinzburg. Por otro lado, la standupera reveló que su mirada ante sus pares que han tenido hijos hace que se replantee esta cuestión: "Eso es lo que me genera más tristeza porque no hay una persona que no te diga que sus hijos son lo mejor que les pasó en la vida".

"También soy de una generación en la que si no sos madre, te faltó algo", comentó la humorista sobre los mandatos sociales relativos a la procreación. A pesar de esa realidad, Malena dejó en claro que no hubiera acudido a los métodos modernos de maternidad: "Lo que siempre tuve en claro era que no quería ser una madre sola. Y no congelé óvulos".