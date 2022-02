El bullying que Malena Guinzburg reveló en MasterChef: "Fue horrible"

Malena Guinzburg reveló que sufrió de bullying y causó conmoción en MasterChef Celebrity 3, programa de Telefe.

Malena Guinzburg abrió su corazón en MasterChef Celebrity 3. Durante la competencia que tuvo lugar el pasado martes por la noche, a través de la pantalla de Telefe, la actriz y comediante ofreció un testimonio estremecedor acerca de cómo le hicieron bullying y causó conmoción en miles de televidentes.

Durante la prueba, cuatro participantes debieron elaborar guarniciones y salsas de platos exóticos y poco tradicionales. Se trata de Paulo Kablan, Juariu, Catherine Fulop y Malena Guinzburg. Esta última debió preparar una vizcacha al escabeche. Inmediatamente después, y ante la consulta de Santiago del Moro sobre lo que iba a preparar, la humorista confesó: "Me tocó vizcacha, así me llamaban de chica". "Fue como una ley de atracción, me lo voy a tomar como la revancha de la vizcacha, así va a ser hoy", añadió.

Del Moro no pasó desapercibido el comentario y le preguntó a la hija de Jorge Guinzburg acerca del comentario que hizo: "Recién cuando arrancábamos me dijiste que te decían vizcacha y vos te lo tomás muy a joda, pero, ¿te hicieron mucho mal con el bullying en la escuela? ¿La pasaste mal en algún momento?". La comediante no dio vueltas, se puso seria y fue contundente: "Sí, hablando posta, la pasé muy mal, pero más que todo por el peso, por la gordura, la pasaba mal con los compañeros, yendo a comprar ropa, con todo...".

Malena Guinzburg reveló que sufrió de bullying en el colegio.

El conductor de MasterChef trató de profundizar la conversación y volvió a consultar: "¿Y hubo algún compañero que te cagó la vida?". De manera sorprendente, Malena indicó: "Sí, pero murió". "¡Y yo no lo maté eh!", aclaró, entre risas. Y profundizó: "Lo nombraba en un monólogo, fue horrible lo que pasó; yo contaba una historia de cuando di mi primer beso, que él me cargó mucho, y siempre lo nombraba, mientras contaba las situaciones horribles con humor".

¿Qué hizo Malena Guinzburg tras enterarse de que la persona que le hacía bullying en la escuela murió? "Un día me viene a ver alguien y me dice: ‘Yo lo conocía, ¿sabés que murió, no?’, y no lo hice más ese monólogo, obviamente". Con un poco de gracia para cortar la tensión, Del Moro le avisó a los concursantes: "Ojo con Malena, te metés con Malena...y se empieza a cumplir la profecía, ella de a poco se los va cargando". En tanto, ella aclaró que también recibe mensajes de odio en las redes sociales: "No me molesta que se empiece a rumorear sobre mí; sobre todo para los que escriben en Twitter".

Cómo le fue a Malena Guinzburg con el plato de la vizcacha

Malena Guinzburg hizo una analogía entre el bullying que sufrió en el colegio y el plato de vizcacha que debió preparar en MasterChef. "Me gusta que algunos me vean como una perdedora, porque si te va mal, es lo que todos esperaban, y si te va bien, es la revancha a la vizcacha", indicó. Y luego debió presentarlo frente al jurado.

Por un lado, Germán Martitegui reaccionó: "Es casi como hacer el amor bien; el escabeche está maravilloso, como un escabeche campestre, pero muy bien servido". Damián Betular también le dio el visto bueno y comentó: "Es un plato sin fallas, me encantó". En definitiva, el final fue feliz para la humorista, que aprobó y reaccionó: "¡Mirá de quién te reíste!". Y envió un mensaje para los televidentes: "Enserio, no hagan bullying".

