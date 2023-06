La impactante anécdota de Jorge Porcel Jr. con Maradona en una orgía: "A mí me gusta"

El mediático hijo del capocómico Jorge Porcel reapareció en un programa radial y contó una bizarra anécdota como asistente a una orgía en la que se encontraba el fallecido astro del fútbol Diego Maradona.

El mediático Jorge Porcel Jr, hijo del capocómico Jorge Porcel, reveló un impactante encuentro con Diego Maradona en una orgía, años atrás, y sorprendió al conductor de radio Lucas Rodríguez, que terminó impactado. "No la ponía", se sinceró.

Invitado al programa radial Paren la mano (Vorterix), "Porcelito" le contó a Luquitas Rodríguez y su equipo una bizarra e impactante anécdota en una orgía, donde se cruzó al fallecido astro del fútbol Diego Armando Maradona. "Alta casa. Cuando llegamos, toda la gente estaba cogiendo en cada pieza. Estaba cada uno en su historia. Había muchos códigos y todos sabían cómo se tenían que conducir", contó el mediático.

"Llego, y en el living, ¿quién estaba durmiendo? El único, el pibe de Fiorito, Diego Armando Maradona. Estaba con un amigo de él, medio de seguridad", sentenció, causando un estado de sorpresa, risas y euforia en el equipo del programa.

Para coronar la anécdota, Porcelito contó qué hizo luego de ver a Maradona en el evento orgía al que lo invitaron: "Yo, como no estaba cogiendo, me di el único lujo que a mí me gusta: me pedí salmón ahumado. No la ponía, pero tampoco me la pusieron".

Jorge Porcel Jr. y una noticia inesperada en la farándula argentina

Pese a haber buscado insertarse en el espectáculo argentino, Jorge Porcel Júnior confirmó que su camino va por otro lado. "Yo estoy haciendo un perfil profesional. Estoy como panelista con Santiago Cúneo, estoy empezando a lograr cosas, entonces yo no quiero que me vuelvan a hacer preguntas respecto del tema del si ‘trabajo sí, trabajo no’, si cuanto pido, si cuanto no pido. Porque si no entonces me siguen poniendo en el lugar de mediático y yo ya no soy mediático y tampoco lo quiero ser”, lanzó el protagonista en diálogo con TN Show.

“Yo no quiero volver a ser mediático. Es una decisión personal y quiero que los medios me dejen de poner en ese lugar. Estoy contento porque es la primera vez que en los medios empiezo a tener un trato respetuoso, por eso ahora me interesa el periodismo político porque por lo menos ahí yo soy respetado”, agregó Jorge Porcel Júnior, quien en la actualidad es panelista de Santiago Cúneo en Canal 22 que se emite por YouTube.

Confirmando que se siente a gusto dentro del ámbito político, Jorge Porcel Junior sentenció: “Me parece que di en la tecla y me siento bárbaro porque puedo ser quien soy. En el mundo mediático uno tiene que hacer de y es un mundo de mucha agresividad y de gente muy ordinaria y muy berreta”.