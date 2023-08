La historia de amor de María Becerra y Rei: cronología del noviazgo

Luego de varios años de relación, la cantante argentina quiere dar un nuevo paso. Cómo es la cronología de su noviazgo.

Maria Becerra y Rei hicieron un anuncio muy representativo en las redes sociales y que tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja, quien se encuentra disfrutando de un merecido periodo de vacaciones. La cantante decidió darle el si a su novio. Cuál es la cronología de la relación que tiene con el músico de la escena urbana.

La historia de amor de María Becerra y Rei: cronología del noviazgo

"Me dijo que sí. Comprometidos. Te amo tanto mi amor, me estalla el corazón de felicidad... No paro de llorar Dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado", sostuvo María en un posteo que publico en su cuenta de Instagram en donde se perciben los anillos en sus manos que simbolizan la unión con Julián Reininger.

Sin duda, esta es una pareja exitosa y el público perfectamente lo reconoce. Y es que estas estrellas se conocieron hace un tiempo por medio de las plataformas digitales cuando Becerra etiquetó al creador de, Tu Turrito, uno de los temas más escuchados en los últimos meses.

"Me comprometí con el amor de mi vida, porque siento eso en lo más profundo de mi alma y mi corazón. Dios, todavía se lo escucha llorar", lo remarcó en su canal de difusión de una de las populares redes sociales.

La cronología de la relación

En una entrevista realizada para Luzu TV, Rei recordó: "El primer día que hablamos ella me había etiquetado en Instagram porque estaba escuchando mi canción, Tu Turrito. Entonces le respondí: 'Bien, ahí. Gracias'. Y me contó que justo estaba por tocar, entonces esperé a la noche y le pregunté cómo le había ido. 'Mal, ¿querés que te cuente?', me contestó. Y me mandó once audios de un minuto. Listo. Cuando me mandó todo eso supe que le tenía que prestar mucha atención. Ya era la jefa".

Luego de esta inesperada reacción, los jóvenes mantuvieron las conversaciones y posteriormente Reininger invitó a Becerra a una cita. "La fui a buscar a la 1.30 de la mañana a Capital porque yo vivo en Zona Oeste. Fuimos a casa. No estaba nervioso porque habíamos conectado mucho por teléfono, pero cuando llegamos a casa me di cuenta que me habían cortado el wifi y el servicio de televisión que es el mismo", recordó avergonzado el músico por la situación.

"Así que dije: 'bueno pongo unos temitas con el parlante inalámbrico'. Lo fui a buscar y me di cuenta que había quedado en el bolso que llevo a las giras sin batería. Así que tuve que remarla un montón. Y como si fuera poco, yo vivo en un barrio privado en el que los locales cercanos los lunes no abren, así que no había nada para comer", complementó.

Tras varios esfuerzos por hacer una cena debido a que no contaba con los ingredientes correctos, Rei finalmente amasó una pizza y continuó conociendo a su pareja a quien terminó conquistando.