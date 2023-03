La grave acusación de Viviana Canosa contra Lali Espósito: "Menores"

Viviana Canosa realizó un informe vinculado a Lali Espósito que causó revuelo. Los problemas que podría tener la periodista de La Nación Más.

Viviana Canosa quiso exponer a Lali Espósito en sus informes de LN+ y sus críticas desembocaron en un sinfín de críticas. La periodista habló del formato de los shows de la artista y realizó una gravísima acusación al aire que puede derivar en una futura demanda.

"Ahí está. Ver a Lali Espósito chapándose a muchas chicas y chicos. Los llama, los busca, los elige y se los chapa", señaló Canosa en referencia al feedback que mantiene la cantante con sus fanáticos. "Son menores de edad, pero eso parece que está bien", lanzó sorpresivamente.

En la continuidad de su relato, puso en duda la veracidad de su información y dijo: "He visto otros videos donde hace subir al escenario a gente conocida que es mayor de edad, pero creo que esa chica era menor de edad". Además, alentó a que no vayan a los shows de Lali: "A ese chico no le vimos la cara. Y vos decís ¿mando a mi hija adolescente?".

Uno de los jóvenes que salió en el video que puso LN+ al aire, rompió el silencio y negó todo lo que dijo Canosa. "Escuchen lo que dice, me parece posta impresionante hablar sin saber. Nadie me preguntó la edad a mí, pero si interesa, tengo 24 años eh. Salió a hablar otra chica que fue ella la que se subió al escenario y lo quiso hacer. Yo soy mayor de edad, quise hacerlo, me puse feliz cuando eso pasó, yo hablo por mí. No necesito que el resto hable por mí", aclaró. Los seguidores de Lali estallaron en las redes y le hicieron llegar su apoyo a la artista. "¿Cuando será el día que alguien le meta una denuncia y un bozal legal a Viviana hasta por las fosas nasales?"; "Ojalá Lali la demande", "Nunca esperé tanto una acción judicial", fueron algunos de los comentarios.

El acercamiento que nadie esperaba entre Luis Majul y Viviana Canosa

Luis Majul y Viviana Canosa se encuentran en plena concreción de un proyecto inesperado que no tiene nada que ver con el rol que ocupan en la televisión, donde son conductores de sus respectivos programas en LN+. Los periodistas tuvieron un acercamiento que generó sorpresas y filtraron de qué se trata.

La información que salió a la luz recientemente es que se verán las caras más seguido, ya que se incorporarán al mismo espacio de trabajo. De acuerdo a lo revelado por Pablo Montagna, se está gestando una nueva emisora radial donde desembarcarán. En paralelo, el conductor sostiene sus actividades en LN+ Más pero renunciará a Radio Rivadavia. Mientras tanto, Canosa se va a mantener en el mismo canal de televisión que su colega.

Se trata de El Observador FM 107.9, la nueva compañía de Gerardo Werthein y Gabriel Hochbaum, accionistas principales del portal de noticias El Observador de Uruguay. Allí Majul será el director de la emisora y tendrá un programa propio, mientras que la exconductora de A24 también tendrá un ciclo que será en el horario de la tarde, aún sin fecha ni horario confirmados.

Este es uno de los emprendimientos más importantes en cuanto FM desde hace varios años. En 2015 se fundó Radio Con Vos y en 2021 Urban Play, las últimas grandes apuestas. De esta manera, Luis Majul y Viviana Canosa no solo compartirán camarín en LN+ sino que estarán trabajando articuladamente en El Observador FM 107.9.