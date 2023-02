La dolorosa revelación de Martita Fort por la muerte de Gustavo Martínez: "Llorando"

Martita Fort reveló en una entrevista cómo vivió los días y semanas posteriores al suicidio de Gustavo Martínez, su tutor y uno de los amigos más cercanos de su padre Ricardo.

Martita Fort se sinceró respecto a cómo vivió el suicidio de su tutor Gustavo Martínez y dejó una dolorosa revelación sobre los días posteriores a la triste noticia. "Llorando todos los días", contó la hija de Ricardo Fort, protagonista de El comandante, la serie que repasa la vida del chocolatero millonario.

La muerte de Gustavo Martínez hace ya casi un año atrás (en dos semanas se cumplirá el primer aniversario) sorprendió a todos, sobre todo a Martita y Felipe Fort, los hijos de Ricardo a quienes tutelaba tras la muerte del mediático chocolatero en noviembre del 2013. Cerca de cumplir 19 años, la joven heredera del imperio de golosinas se sinceró en una charla con Infobae respecto a cómo vivió esos difíciles días tras el suicidio de Martínez.

"Yo con Gustavo la pase súper mal. Tuve depresión por muchos meses", comenzó contándole Martita al portal de noticias. En ese sentido, la joven de 18 años sumó una dolorosa confesión: "Estuve tirada en la cama sin ganas de comer, salir y llorando todos los días". De todos modos, la hermana de Felipe Fort también reveló que pudo empezar a superar el dolor que le provocó la pérdida de quien fuera su tutor durante casi 10 años y uno de los mejores y más cercanos amigos de su padre.

"Actualmente estoy bien. Ya la pasé. En septiembre hice un clic. Dije: 'pará, no puedo estar así' y ahí es cuando aprendí a pasarla y hacer las cosas que me gusten por más que duele", se sinceró Martita. Para cerrar, la hija de Ricardo Fort reveló cómo pudo procesar el suicidio de Gustavo Martínez: "Lo estoy madurando todavía porque, aunque haya pasado casi un año, es muy reciente. También por cómo fue. Cuando pasó lo que pasó no lo entendí. Yo estaba en shock. Yo era una de las personas que más lo quería en esta casa".

De qué trata El comandante Fort

Rodada en distintas locaciones de Buenos Aires y Miami, la serie reconstruye la vida de Ricardo Fort mediante imágenes inéditas y de archivo junto a entrevistas y testimonios exclusivos de familiares y amigos cercanos del protagonista, como sus hijos, Marta y Felipe; su hermano Eduardo y su pareja más conocida, Gustavo Martínez; nombres con los que la producción buscó alejar el relato del sensacionalismo para ahondar sobre sus vínculos reales. En la década del 2000, Fort alcanzó su gran y deseada notoriedad mediática a través de su excéntrico estilo de vida y una actitud irreverente que lo transformaron en una celebridad y un pionero en su estilo dentro de la industria del entretenimiento y en prácticamente uno de los primeros influencers de la región.

A partir de esa premisa, a lo largo de los cuatro capítulos de la producción de Star+, la serie también plantea la inquietud sobre cómo su figura sigue teniendo tanta relevancia en el imaginario social argentino a nueve años de su muerte, y qué fue lo que lo convirtió en un mito para miles de fans que lo celebran hasta el día de hoy. Creada por Patricio Álvarez Casado, la tira cuenta con guiones realizados por Tamara Tenenbaum, Juan José Becerra, Nicolás Miguelez, Tomás Balmaceda como asesor de género y Eddie Fitte en el rol de investigador periodístico.