La confesión amorosa de Raúl Lavié que sorprende al tango: "Mi compañero".

Raúl Lavié sorprendió al mundo del tango con una tierna publicación en sus redes sociales, dedicada a uno de los amores de su vida. En el marco del Día del animal el cantor reflexionó sobre los vínculos que los humanos establecen con los animales y conmovió a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, "El Negro" Lavié hizo una mención al día del animal y le dedicó una publicación a su perro Tevye: "Hoy es el Día del Animal y no quería dejar de homenajear a esos seres que tanto nos enseñan sobre el amor incondicional. Siempre fui un amante de los animales. La vida me ha regalado el cariño de muchos, pero Tevye, mi compañero de cuatro patas, ocupa un lugar muy especial. Este retrato que pinté es una forma de demostrarlo. A los que tienen un amigo peludo, de plumas o de escamas… ¡abrácenlos fuerte hoy y siempre! Ellos nos aman incondicionalmente".

El próximo show de Raúl Lavié será el próximo 7 de mayo en el Bingo Oasis, de Pilar, donde ofrecerá parte de su repertorio de éxitos y otros tangos para quienes asistan a la velada.

Raúl Lavié y una revelación que sorprende al tango: "Desde chico tuve esa fascinación"

Raúl Lavié es uno de los grandes intérpretes que tiene la música en Argentina. Con su voz, logró posicionarse como uno de los mejores cantantes de tango. No sólo en su país, sino en diferentes territorios que comprenden el planisferio. Es por esta situación que, de manera inesperada, sorprendió a todos con una revelación: "Desde chico tenía esa fascinación".

Más allá de su carrera artística y de brillar tanto en la música como en la ficción argentina, Raúl Lavié reconoció otra de sus pasiones. La misma la lleva consigo desde pequeño, reconociendo que a sus 12 años llevaba adelante esta práctica después de trabajar.

En efecto, la pasión de Raúl Lavié más allá de la música es el estudio y la lectura sobre geografía e historia: "Me gusta estudiar. Saber de la influencia de la población negra en la formación del tango. Hay muchas palabras que aún se usan en nuestro léxico, como 'mucama', 'rayuela', la misma 'tango'. Y de paso que saqué ese tema, recomiendo el libro Buenos Aires negra, de Daniel Schávelzon. Siempre he sido un gran lector de nuestra historia. No es solamente salir y cantar un tango"

"A los 12 años, a la tarde iba al colegio después de trabajar y me metía en la biblioteca y estudiaba con las enciclopedias; desde chico tuve esa fascinación por la historia y la geografía. De economía no entiendo nada. Pero los libros fueron fundamentales para mí. Eso me permitió adquirir un léxico importante, con muchas más palabras quelas que se utilizan ahora normalmente, y poder expresarme y escribir cosas inclusive. Eso debe perdurar también en aquellos que se van a dedicar a la música, al canto o a cualquiera de las expresiones artísticas. Hay que buscar las bases, de dónde venimos, por eso mi espectáculo se llama Raíces", aseguró Raúl Lavié.