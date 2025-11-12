La China Suárez volvió a explotar contra Benjamín Vicuña.

La China Suárez volvió a convertirse en tendencia luego de protagonizar una fuerte seguidilla de mensajes en la red social X (ex Twitter), donde no dejó tema sin tocar. En medio del revuelo por su entrevista frustrada en Luzu TV, la actriz apuntó directamente contra Benjamín Vicuña y lanzó un mensaje que generó enorme repercusión.

“Solo espero que la China, así como pone 800 mil condiciones al padre del baño, le ponga no filtrar más nada a la prensa”, escribió una usuaria, en referencia al acuerdo judicial entre ambos. La respuesta de la actriz fue contundente: “De hecho se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”. El comentario fue interpretado como un claro dardo a su expareja, con quien comparte la crianza de Magnolia y Amancio.

La China Suárez acusó a Benjamín Vicuña de filtrar información.

Lejos de quedarse en silencio, la cantante continuó respondiendo otros mensajes de usuarios que mencionaban viejos conflictos. Frente a una usuaria que le consultó por su supuesto enfrentamiento con Ángela Torres, Suárez fue tajante: “Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming”.

La China Suárez le contestó a Laura Ubfal

En otra de sus publicaciones, la artista apuntó contra la periodista Laura Ubfal, quien había escrito que “Nico Occhiato dejó sin nota a la China Suárez”. Sin filtros, la actriz respondió: “Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejás operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad…”.

Pero no se detuvo ahí. En ese mismo mensaje, la China reveló una situación privada que sorprendió a todos: “Hace años que no te doy notas porque no respeto cómo te manejás. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema”.