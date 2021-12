La angustia de Benjamín Vicuña por la partida de su hija Blanca: "No respiro"

El actor abrió su corazón y reveló cómo lidia con el fallecimiento de su hija, a sus 6 años de edad.

Benjamín Vicuña se refirió a su hija Blanca, quien falleció en 2012 tras contraer una bacteria en Cancún, y contó cómo vive la ausencia de la pequeña desde hace casi una década. El actor chileno abrió su corazón y aludió a su espiritualidad y vínculo con Dios, luego de la partida de su primogénita, fruto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain.

"No, porque, justamente por lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero", comenzó su descargo el actor, en diálogo con el periodista Luis Corbacho, en referencia a los esfuerzos que debe hacer para enfocarse en su cotidianeidad, sin que el recuerdo de la partida de su hija invada su mente.

Además, Vicuña se refirió a cómo ha cambiado su vínculo con lo espiritual a lo largo de estos nueve años: "Entonces aprendí a soltar, a confiar en la vida. Me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné. Se puede, se puede. Tengo muchas cosas por las que seguir celebrando esta vida".

Emotiva publicación de Benjamín Vicuña en el cumpleaños de Blanca

"Entre flores y cuarzo te abrazo. Hoy es tu cumpleaños, 15 años y es imposible no pensar en tu pelo largo. Subiré por tus trenzas solo para darte un beso", comienza el texto que Benjamín Vicuña, en el día en que Blanca hubiese cumplido 15 años. "La música la pondrán tus hermanos y el baile será cósmico. Invitados vendrán de todas partes, vendrán caballos, cebras y unicornios. Hoy, 15 de mayo, naciste para siempre, el mismo día que tu abuela. Razón suficiente para celebrar. Solo te pido que bailes con tu papá una canción en medio de la eternidad. Hoy el cielo está de fiesta y es por ti, mi niña", cerró el actor.

Vicuña se pronunció también en el noveno aniversario del fallecimiento de su hija. "Hace nueve años, se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra. Desde ese día, te lleno de cartas mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas", comienza el epígrafe de su publicación y sigue: "Te cuento nuestros días e imagino los tuyos. Nueve años que te disafraste de estrella, la más linda de todas. Nueve años que brillas en nuestras miradas. Blanca mi niña libre, Blanca que habitas el silencio y bailas en medio de la risa de tus hermanos".