La agresiva "carta de amor" de Mauro Icardi a Wanda Nara: "Arruinaste todo"

Revelaron la carta que Mauro Icardi le escribió a Wanda Nara para lograr la reconciliación de la pareja. Yanina Latorre expuso en El Trece los detalles de lo que pasó.

En medio del escándalo que atraviesa a toda la farándula argentina, Wanda Nara y Mauro Icardi se reconciliaron. Sin embargo, antes de que se produjera este hecho, la mediática habló acerca de una carta que el futbolista le escribió. Horas después de que anunciaran su reencuentro, Yanina Latorre decidió exponer en El Trece la agresiva forma con la que el delantero de PSG le manifestó su amor a su esposa.

"Es eterna, pero hay un momento que le dice ‘estoy podrido que le mandes todo a la prensa’. No es una carta de amor", aclaró Latorre, en el programa LAM (Los Ángeles de la Mañana). Ante la atenta mirada de sus compañeras, la panelista comenzó a leer el polémico mensaje que Icardi le escribió a Wanda Nara para convencerla de que continúen juntos.

"Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí, solamente tuve un error de pel.... Ahí tenés firmados todos nuestros sueños de hace 8 años. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que el resto de mi vida no tendrás nada para reprocharme", le expresó Icardi a Wanda Nara.

Mauro Icardi y Wanda Nara se reconciliaron tras una polémica carta "de amor".

Luego, el mensaje de "amor" cambió de tono y se tornó agresivo. Icardi apeló al reproche y le recriminó a Wanda: "Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. También te dije que pidas lo que quieras. No soy una persona de mier... Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos". Con elogios hacia su propia persona, el delantero le indicó: "Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso. Soy un gran padrastro, que desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices".

Incluso, y como si fuera poco, Icardi intentó mostrarse humilde en la carta con Wanda, mencionando que no le interesa "lo material. Todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y ropa de Amazon". Y agregó: "No puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, ignorarme, pelotudearme como hacés. Yo no soy una mier... y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder. Arruinaste todo por un chat de mier..., un chat que no significaba nada para mí. Estás ciega y no podes ver más allá del teléfono".

Finalmente, y tras un contundente mensaje colmado de críticas, el futbolista concluyó: "Gracias por todo lo que fuimos, gracias por las dos hijas que me diste, por el apoyo de siempre. Perdón por ser la mier... que fui y perdón por perder todo por un error. Espero que seas feliz, y que si no es a mi lado encuentres dónde serlo".

El descargo de Wanda Nara tras la reconciliación con Mauro Icardi

Luego de la "carta de amor" por parte de Mauro Icardi, Wanda Nara hizo un fuerte descargo en Instagram: "Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado".

Sin embargo, días después, la pareja logró reconciliarse. Así lo manifestó la mediática: "En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: 'Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí'. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia". Y agregó: "Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo, Mauro".