La actriz Agustina Posse sufrió una aneurisma y está internada en terapia intensiva

Agustina Posse fue operada de urgencia en el Instituto Argentina de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). La acompañan su expareja, Yaco González y sus dos hijos.

La actriz Agustina Posse, recordada por su papel protagónico en Montaña rusa y Gasoleros está atravesando un momento crítico: sufrió una aneurisma, por el que tuvo que ser operada de urgencia en Instituto Argentina de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), y desde entonces su cuadro es delicado.

"No hay mucha más información que esa. Los médicos hicieron todo lo que tenían que hacer para que Agustina salga adelante", manifestó su expareja Yaco González -hijo y representante de Jairo- en diálogo con La Nación. Y precisó: "El aneurisma es una malformación de las arterias cerebrales, una enfermedad silenciosa que se descubrió con el sangrado. Se lo taparon y ahora hay que esperar que pasen estos días difíciles".

Posse y González se conocieron en 1998 durante las grabaciones de Gasoleros, una de las tiras de Polka más exitosas de la década de los 90. Juntos tuvieron a Juana (20) y Francisco (16) y en 2019, luego de más de dos décadas juntos decidieron separarse. Sin embargo, el músico está presente en este difícil momento, acompañando a la artista y a sus hijos. "Es un día a día. Es difícil, pero estamos haciendo fuerza y hay mucho amor dando vueltas, deseando que salga de este mal sueño", precisó.

Agustina comenzó su carrera como actriz en 1996 y desde entonces participó en ficciones exitosas como Primicias, Calientes, Mujeres Asesinas y Niní. En 2013 tuvo una participación en Solamente vos, pero en la última década tuvo menos propuestas laborales. "No sé por qué, no le encuentro una explicación. Las ganas de trabajar siempre están. Todos me preguntan si me dediqué a mis hijos, pero no sé qué pasó. Trabajé bastante cuando mis hijos eran chicos y menos cuando eran más grandes, pero no por elección", revelo a principios de septiembre en una entrevista con La Nación.

Ante la falta de propuestas, se resignó a ocuparse de los quehaceres del hogar y al cuidado de sus hijos. También estudió astrología, dio clases de teatro y hasta trabajó de niñera del hijo de unos amigos. Pero su pasión se mantuvo siempre latente y a principios de este año participó en la película Conurbano, de Pablo Yotich y junto al director y el popular actor Alejandro Fiore estaban trabajando en una obra de teatro.