L-Gante recibió el apoyo menos pensado tras la denuncia por homicidio

Luego de ser imputado por tentativa de homicidio simple, L-Gante recibió una noticia impensada por parte de una persona que jamás imaginó. Esta situación podría ser fundamental para el juicio.

El nombre de L-Gante recorrió la mayoría de los medios de comunicación del país en los últimos días. El motivo se debió a que el famoso cantante de cumbia se enfrentó a Christian Manzanelli, el mánager de Yao Cabrera, en la presentación de la pelea entre el youtuber y el famoso boxeador "El Chino" Maidana. Sin embargo, una situación enfureció al interprete y terminó por encarar al representante, quien tomó medidas judiciales y lo denunció por tentativa de homicidio simple.

Ayer L-Gante fue imputado por la Justicia por tentativa de homicidio y pese a que la acusación es muy fuerte y tiene gran peso, el abogado del cantante, Alejandro Cipolla, reveló que no cree que pase a mayores. "Me parece que es una acusación totalmente falsa y exagerada. Asignarle una calificación legal como ‘tentativa de homicidio’ me parece muchísimo", explicó.

Y agregó: "Lamentablemente, Elián hoy en día es una de las figuras más importantes del país y tiene estos ataques porque genera prensa constante. Creo que la causa va a tener curso por la acusación, pero dudo que salga condenado. Es imposible, no tiene lógica alguna".

No obstante, en medio de este escándalo mediático, el intérprete de Perrito Malvado, un apoyo inesperado lo sorprendió por completo. Se trata de Yao Cabrera, el youtuber que era representado por Christian Mazanelli antes de que realizara la denuncia contra L-Gante.

Cabrera utilizó sus redes sociales para lanzar un comunicado en las últimas horas en donde anunciaba la desvinculación de Manzanelli de su equipo. "Hago este vídeo para anunciarles a todos la desvinculación de Christian Manzanelli de mi cuerpo de representación debido a lo que ocurrió en la conferencia de prensa que hicimos hace poco con el Chino Maidana", expresó Cabrera para iniciar.

"Las cosas terminaron muy mal, hubo en un hecho de violencia, a la cual estoy en contra 100%, y hubo una persona que hoy está denunciada de forma errónea. Debe estar pasando un momento horrible. Elian es mi amigo, vino de onda a mi evento y no se merece nada de lo que le está pasando", sentenció Yao Cabrera sobre la rotunda decisión que había tomado. Al parecer, el youtuber no quiso poner el juego su relación con L-Gante y optó por ponerse de su lado en la difícil situación.

La palabra de Manzanelli ante la decisión de Yao Cabrera

Luego de que se conociera la rotunda decisión de Yao Cabrera frente al escándalo de L-Gante contra Christian Manzanelli, la revista Pronto se comunicó con el representante y le consultó sobre su opinión con respecto a la desvinculación. "Creo que él tiene una amistad con L-Gante y no quiere perderla, lo respeto pero el silencio por el momento va a ser mi herramienta de respuesta. En algún momento haré mi descargo por no valorar mi esfuerzo y trabajo", expresó en un principio.

"Hoy pesó más la fama de L-Gante que mi relación personal y laboral, pero está todo bien con él. No tengo rencores. De corazón acordamos terminar tema de la pelea y luego dejamos todo acá, esto ya se lo había propuesto yo hace unos días en un mensaje, que le mandé pero en forma privada", sentenció con respecto a su vínculo actual con Yao Cabrera.