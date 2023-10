Joaquín Levinton contó lo que nadie sabía sobre la salud de Charly García: "Quiere"

El cantante de Turf habló sobre los rumores de Charly García que circularon las últimas semanas. La inesperada revelación de Joaquín Levinton.

Charly García volvió a estar en boca de todos en las últimas semanas por sus problemas de salud. El músico debió ser internado tras un chequeo que preocupó a sus médicos. Tras recibir el alta, su cuenta oficial de Instagram subió una foto con el siguiente mensaje: "¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM". Sin embargo, varios de sus amigos acusaron a su entorno de impedirles verlo.

En este contexto, Joaquín Levinton, líder de Turf, aprovechó su visita a La Peña de Morfi para hablar sobre la salud de su amigo, a quien considera su padrino artístico, y revelar los proyectos artísticos que la leyenda del rock tiene para previsto para los próximos meses.

La amistad entre los músicos nació hace más de 20, durante la etapa "Say no more" de García. "Era un Charly descontrolado yendo y viniendo de aquí para allá, cuando se subía a todos lados a tocar y también estaba muy accesible porque estaba callejeando por todos lados”, recordó el exparticipante de MasterChef Celebrity en diálogo con Teleshow.

Desde entonces, su vínculo nunca se cortó. De hecho, el autor de hits como Pasos al costado en medio del show que brindó en el programa conducido por Diego Leuco y Jesica Cirio contó lo que nadie sabía sobre el exmiembro de Serú Girán. “Estuvimos con él en un programa de radio. Él estuvo en la casa, Rispi (Nicolás Ottavianelli). Así que anda muy bien, con disco nuevo, está recontento, que eso es lo importante", aseguró Levinton.

"Me pone contento poder contarles esto porque siempre uno quiere saber de Charly y poco es lo que se sabe", agregó, en referencia a los rumores que trascendieron en las últimos días. "Pero está rebien, recontento, con un disco terminado parte, y que es buenísimo”, añadió Joaquín.

Luego, se tomó unos minutos para compartir sus primeras charlas telefónicas con su ídolo. “Yo tenía 17 años. Era muy chico y un día a mi vieja le llegó un montón de guita en la cuenta del teléfono y mi vieja no hablaba casi. Un día pidió el detalle de la cuenta de todos los llamados y empezó a llamar a todos los números”, relató. La mujer se tomó el trabajo de marcar todos los números del lista hasta que en un momento escuchó una voz conocida del otro lado: "Soy Charly García".

El repudiable comentario de Nacha Guevara sobre Charly García: "Está muerto"

Nacha Guevara y Charly García son amigos desde hace muchos años. Sin embargo, la actriz y cantante participó de la última emisión de PH, Podemos Hablar y al momento de hablar sobre la actualidad del músico hizo repudiables comentarios que generaron polémica.

En medio de una charla sobre Charly en la que recordaban anécdotas, la artista de 82 años, Bebe Contepomi y Andy Kusnetzoff marcaron las diferencias entre el cantante que todos conocieron y el de la actualidad. “¿Vos grabaste con Charly?”, le preguntó Andy a Nacha. “He cantado unos tangos con él, lo adoro y es un genio como músico. Es un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre. Por eso yo extraño ese Charly”, respondió la invitada.“Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata, como un robot… ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?”, se preguntó.

Además, reveló que García es una de las únicas personas que la llama por su verdadero nombre: Clotilde. “Cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, y cuando por fin me pudo enfocar desde algún lado me dijo ‘¡Clotilde!”, relató Guevara. “Pero yo no quiero ver ese Charly. No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera”, remarcó

“A veces creo que hay que dejar a ciertas personas, sobre todo a una como él, dejar que cumpla su destino, que sea él”, deseó la protagonista del musical Evita, y ante una intervención de Bebe, que coincidió con ella afirmó: “Ahora no es él. ¡No quiero verlo a él porque no es feliz! Le quitaron una droga y le pusieron otra”, sentenció la exjurado del Bailando por un Sueño.

“Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Así que no sé qué se ganó sinceramente. Ahora está muerto en vida, él no es él, y no quiero entrar en detalles desastrosos que vos debés conocer”, le señaló al periodista especialista en rock.

“Entiendo lo que dice Nacha, pero Charly estando cómo está y controlado cómo está, hoy es un tipo que vas a verlo y te pregunta por tus hijos… es otro Charly, no compone ni loco aunque está por sacar un disco. Yo no soy quien para decir si es feliz o no”, completó Contepomi.