Jimena Barón reveló el peculiar motivo por el que no muestra la cara de su bebé: "Le falta".

Hace dos semanas atrás, Jimena Barón dio a luz a su segundo hijo, primero del fruto de su relación con Matías Palleiro. Y aunque si bien si se mostró activa en redes sociales tras el nacimiento de su bebé, decidió no mostrar el rostro; por eso, ante las dudas que generó la situación, la famosa actriz e influencer grabó un video en donde respondía a todas estas preguntas.

A través de un extenso video en su cuenta de TikTok, Barón respondió varias dudas de sus seguidores, entre ellos el motivo por el que no comparte el rostro de su bebé a diferencia de lo que hizo con Morrison, su hijo con Daniel Osvaldo, desde que era chiquito. "Todavía no sabemos bien la cara que tiene. Todavía no armado, pero falta cocción, piensen que nació de 38 semanas", empezó por decir Jimena con su humor característico.

En este marco, siguió: "Un día tiene cara de bulldog, al otro de chihuahua, después parece una foca o una ardilla. Cuando pase dos días con la misma cara ahí lo voy a mostrar. Perdón hijo pero es así". Finalmente sentenció describiendo físicamente a su hijo aunque aún no lo muestre: "Es una belleza. Parece que tiene ojos como el padre. Es un hijo de ojos celestes. Es un bomboncito".

Por qué Jimena Barón decidió ponerle Arturo a su hijo

En este mismo video que no tardó en viralizarse en redes sociales, la actriz contó la historia detrás del nombre que le puso a su hijo y el cual fue muy criticado por los internautas. "Es el nombre que tenía de toda la vida. A los 15 años bordé un almohadón para mi hija que decía Elena y Arturo siempre fue mi nombre de varón. Me parecía fuerte, argentino. Siempre pensé que mi hijo sería el rey de mi vida. Por eso, el Rey Arturo", aseguró.

Por otro lado, recordó que cuando tuvo a su primer hijo, Morrison, ella no pudo elegir el nombre ya que su pareja de aquel momento bautizó al niño sin lugar a réplicas. "Morrison no fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida. Si bien me gusta y después me encariñé, no lo elegí. Mi nombre de siempre fue Arturo", sentenció con respecto al nombre del niño que tanta polémica generó.