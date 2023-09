Insólito: figura de GH chocó, lo quisieron golpear y al reconocerlo le pidieron una foto

Un reconocido exparticipante de Gran Hermano quedó envuelto en una confusa situación y contó sus impresiones tras superar lo que podría haber culminado en un desastre.

Maximiliano Giudici, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), quedó envuelto en una polémica situación que podría haber terminado en tragedia. Al parecer, el mediático sufrió un accidente y casi termina lastimado por cuatro personas, pero un insólito detalle lo salvó de la golpiza.

Según comunicó la cuenta de Twitter @ElejercitodeLAM, que fue uno de los primeros canales de información en anunciar el accidente de Lola Latorre, el cordobés que participó en la última edición de GH tuvo un accidente de tránsito y podría haber terminado fatal: “Maxi también chocó. Cuando se bajaron las cuarto personas del auto intentaron golpearlo, pero al reconocerlo le pidieron foto".

Horas más tarde, el exnovio de Juliana Díaz, que ahora participa en el Bailando (América TV), confirmó: "Acá tomándome un fernecito en el Bailando. ¿Quién diría? ¿Quién pudiese? Si, choqué mi auto por apurado y por estacionar". Tras dar por certera la filtración del choque, Maxi sostuvo: "Tengo un problemita más que resolver, pero como todo en la vida a ponerle una sonrisa y a resolverlo".

Días atrás, Maximiliano acompañó a Juliana en su debut en la pista del Bailando y confrontó a Tinelli con un fuerte comentario tóxico: “Marce, dejame decirte, me lo hiciste muy difícil. Me la complicaste un montón porque soy un poquito celoso y me pusiste a este que mirá lo que es, un fachón tremendo y encima cordobés. La estoy pasando mal, la estoy remando en dulce de leche. La bachata no sé si la paso. No voy a mirar. Hace un mes que lo ve más que yo, lo franelea más que a mí y me cae a casa golpeada y cansada. Hacemos el amor un décimo de lo que hacíamos antes. La estoy pasando mal”.

De nuevo: Se separaron Maxi y Juliana

En las últimas horas, la cuenta de chismes que LAM tiene en Twitter reveló que Maxi y Juliana habrían tenido otra crisis de pareja y estarían separados. Tiempo atrás, tras su salida de Gran Hermano, la joven apodada "Tini" explicó porque decidió volver a apostar al amor con el cordobés: "Nos dimos cuenta que tenemos que tomarnos nuestro tiempo en lo profesional y cada uno con sus espacios creo que es más sano. Seguramente vamos a volver a vivir juntos".