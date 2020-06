Insólito enojo de 'El Negro' González Oro y un reclamo a Alberto Fernández por su gestión

Oscar "El Negro" González Oro estalló contra el gobierno de Alberto Fernández por sentirse "defraudado" y "desilusionado" tras haber apostado por la gestión peronista para cambiar el rumbo del país. "Me defraudaron en seis meses, un récord", lanzó el conductor en su ciclo radial diario.

"El Negro" fue uno de los periodistas que públicamente mostró simpatía por la fórmula Fernández-Fernández, hasta que seis meses después de la asunción, Alberto no cumplió con las expectativas de la figura. “Si hoy sacara el libro con el mismo título seguiría vigente: ‘La Argentina que me duele’. No cambió nada, nada...”, manifestó refiriéndose a su publicación "Radiografía de mi país", escritas en 2009 durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

En diálogo con su colega Baby Etchechopar, González Oro siguió: “se perdió la oportunidad de volver mejor. Le dije que me siento defraudado, siento que me mintieron a mí, no al país". A esto, Baby le respondió que eso le sucedió porque les había dado "más bola" que los demás. "Le creíste más que el resto", comentó el funesto Etchecopar.

“No me siento bien. En verdad, no me siento bien”, confesó "El Negro" Oro, visiblemente conmovido. Sobre esta afirmación, el conductor de A24 remató: “yo cuando te escuchaba pensaba: ‘¿Este hombre le cree todavía?' Pero escuchame una cosa: si se veía... ¿Sabés qué pasa? Yo creo que Alberto puede ser un gran tipo, pero si vos echás una gota de agua pura adentro del agua podrida, se transforma en agua podrida”.