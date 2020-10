La actriz aseguró que su madre, quien murió el mes pasado, le envió una señal.

La cuarentena de Georgina Barbarrosa no está siendo para nada feliz, ya que en medio de este período perdió a su mamá. Aún así, la actriz brindó una entrevista en donde la recordó con alegría y se animó a relatar una impactante experiencia paranormal que vivió a un mes de la reciente muerte. "Mi mamá me mandó una señal. Me quedé helada", confesó.

En diálogo con Radio Mitre, en el ciclo de entrevistas Mitre Live, afirmó: “Yo creo totalmente en las energías. Mamá está en casa. Al principio estuvo armando quilombo". Al escucharla comentar esto, el periodista Juan Etchegoyen quiso saber a qué se debía este comentario, ya que la mujer falleció hace un mes.

Animada por Etchegoyen, la actriz se animó a confesar una extraña vivencia paranormal que involucró a su madre: “Cuando me meto por el pasillo para ir a mi vestidor, cuando pasé, tres cuadros que había, tres fotos, se rompieron. Se rompieron todos los vidrios, te lo juro por Dios".

Y agregó, con el humor que la caracteriza: "Le dije ‘vieja, no me armes quilombo, vendeme entradas para el streaming, dejate de joder’”. “Tuvimos una relación así y la hemos tenido toda la vida. Muy divertida y peleándonos así”, señaló la actriz que se vio involucrada en un escándalo por "canjes" de empleadas domésticas. "Fue a la semana de su muerte, a los tres días, qué sé yo”, finalizó.

La muerte de Susana, su madre

Susana, de 91 años, estaba internada en el Hospital Naval por sufrir diabetes y problemas coronarios. Y si bien la actriz la asistió lo mejor que pudo, debido a las trabas propias del protocolo correspondiente por la pandemia de coronavirus, la mujer falleció internada.

“¡Hoy cumple 91 años mi mamá! Meme, Susy, Susana, y acá estamos festejando en familia, con nuevas tecnologías, lejos pero cerca. Uniendo Buenos Aires, Córdoba y España. Ojalá muy pronto podamos festejar todos juntos pero mientras tanto el amor sigue intacto”, había escrito Barbarrosa, meses antes del fallecimiento de su mamá.

Uno de los últimos posteos de la actriz y humorista para alentar a su madre fue en la red social Instagram, en donde señaló: "A pesar de la pandemia ella sigue adelante y jamás baja los brazos. Nos alienta y anima. Espléndida siempre, con sus perlas y labios pintados y sus ojitos solo viendo sueños lindos para que se hagan realidad. Te amo mamá. Gracias por no entregarte jamás”.