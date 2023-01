Guillermina Valdés, cerca de Facundo Arana: "Nunca le cerraría la puerta al amor"

Guillermina Valdés habló de su presente amoroso en medio de su estadía en Mar del Plata junto al actor Facundo Arana.

Guillermina Valdés debutó en los escenarios de Mar del Plata como parte del elenco renovado de Los 39 escalones, clásica película de suspenso dirigida por Alfred Hitchcock que fue llevada al teatro en todo el mundo, e interceptada por un periodista, se animó a hablar de su presente amoroso, sin escatimar en picantes comentarios sobre Marcelo Tinelli, su ex.

Consultada por Intrusos (América TV) sobre su estado sentimental, la actriz que durante el 2022 participó del big show musical ¿Quién es la máscara? (Telefe) y actualmente protagoniza una obra con Facundo Arana aseguró: "Estoy soltera. Nunca le cerraría la puerta al amor, estaría totalmente loca. A mí me encanta el amor pero estoy hace más de 8 meses sola".

Acto seguido, el periodista hizo mención al nuevo look capilar de Marcelo Tinelli -y lo comparó con el de la actriz- y Valdés señaló: "Él está más rubio, platinado". "¿Aprobado?", la pinchó el cronista, en busca de una declaración más impactante. "Yo ya no soy (su novia) Si él tiene su chica, debería aprobárselo su chica. Yo no soy quién para opinar sobre el pelo de Marce", sentenció la figura.

"Yo soy re amiga de Marce igual, así que si tiene su chica me va a contar y no se los voy a contar yo. Se merece la mejor chica porque es un gran hombre", cerró la actriz que encabeza el elenco de la mencionada puesta junto al actor Facundo Arana.

De qué trata Los 39 escalones

Los 39 escalones es un texto creado por Alfred Hitchcock y John Buchan, con 150 personajes interpretados por solamente 4 actores. Durante varias temporadas estuvo en cartel en Broadway, Londres, Madrid y 20 países en el mundo; y fue galardonada con dos premios Tony y un Laurence Olivier. En Los 39 escalones, un hombre con una vida aburrida, conoce a una misteriosa mujer que dice ser espía. Cuando la lleva a su casa, ella es asesinada. Antes de que se pueda dar cuenta, el hombre se encuentra perseguido por una organización llamada Los 39 Escalones que no le perderá pisada en una cacería humana por todo Estados Unidos.

La puesta argentina se completa con las actuaciones de Maxi de la Cruz y Freddy Villareal. De otras versiones locales participaron figuras como Fabiana García Lago, Fabián Vena, Fabián Gianolla, Nicolás Scarpino y Diego Ramos, entre otros. La dirección es de Manuel González Gil.