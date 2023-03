Fuertes rumores de romance entre Susana Giménez y un presidente de Latinoamérica: sorpresa en el espectáculo

Los inesperados rumores de romance de Susana Giménez con un mandamás latinoamericano. Qué dijo la conductora.

Susana Giménez enfrentó los fuertes rumores de romance con un presidente de Latinoamérica. La exconductora de Telefe mantuvo una cena con el mandatario en cuestión y tuvo que salir a dar explicaciones con respecto a este tema, ya que el encuentro despertó todo tipo de comentarios en el mundo de espectáculo.

"Es amoroso. Es el mejor presidente de Latinoamérica, lejos. Es maravilloso", expresó Susana Giménez sobre Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, país donde está residiendo actualmente. La diva argentina de 79 años fue interceptada por el móvil de A La Tarde, programa conducido por Karina Mazzocco en América TV. Cuando le consultaron si está teniendo un romance con el jefe de Estado, respondio categóricamente.

"¡Estás loco! El otro día en el aeropuerto me lo dijeron. Me quedé helada. Es una falta de respeto, hablan de un presidente de un país. Están locos", señaló de manera efusiva, negando la existencia de un acercamiento con Lacalle Pou. Cabe recordar que Marina Calabró fue la encargada de filtrar esta información en su columna de espectáculos en Lanata Sin Filtro, el ciclo que conduce Jorge Lanata por Radio Mitre.

"No es la primera vez que vinculan a Susana Giménez con Lacalle Pou", lanzó Calabró. En otras oportunidades, ya había manifestado elogios hacia el mandatario uruguayo. "Tienen el presidente más envidiado de América, Uruguay está fantástico. Crece todos los días y ahora bajó los impuestos ¿Quién baja los impuestos en América Latina?", dijo tiempo atrás en una entrevista durante su paso por la conferencia Mujeres y Dinero.

Susana Giménez, sacada como nunca contra un famoso humorista: "Colorado hijo de mil puta"

Susana Giménez lanzó un insulto inesperado que dejó atónitos a todos. La exconductora de Telefe arrancó un nuevo proyecto en una plataforma digital alejada de la televisión tradicional y se volvió viral en las redes por lo que dijo en un video publicado en Instagram contra un reconocido humorista.

En una faceta donde se la vio más distendida, Susana Giménez comenzó un nuevo proyecto laboral en la plataforma Amazon Prime Video, que se estrenará el 17 de marzo de 2023. El programa se llama LOL: Last One Laughing y la acompañará Grego Rosselló, el humorista y actual conductor del ciclo Red Flag que se emite por Luzu TV.

Los participantes son todos personajes vinculados al mundo del humor y el entretenimiento. El objetivo es simple: cada uno tendrá que estar seis horas encerrado en una casa, aguantar la risa, escuchar los peores insultos que les hayan dicho en las redes sociales y adivinar hacia quién de ellos está dirigido.

"Me acabo de dar cuenta que me bloqueó el colorado hijo de mil puta que no hace reír a nadie", lanzó Susana, quien leyó el mensaje de un internauta hacia Migue Granados, uno de los participantes junto a Yayo, Charo López y Mica Lapegüe, entre otros. El video de este momento fue lanzado como promoción del programa a través de su cuenta oficial y acumula miles de reacciones.