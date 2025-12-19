Franco Colapinto fue visto con una famosa cantante argentina

Franco Colapinto fue visto en un recital cerca de una famosa cantante.

Lejos de los boxes, los simuladores y la presión constante de la Fórmula 1, Franco Colapinto aprovechó su regreso al país para mostrarse en un plan completamente distinto. Ya instalado en Buenos Aires, con Pilar como base de descanso junto a su familia, el piloto argentino dijo presente en un recital multitudinario y sorprendió a más de uno con su aparición entre el público.

El escenario fue el estadio Monumental, donde una banda icónica de la música nacional ofrecía un show cargado de emoción. En uno de los palcos, Colapinto disfrutó del concierto rodeado de amigos, cantando y bailando como un fan más. Su presencia no pasó inadvertida: varios asistentes lo reconocieron y comenzaron a registrar el momento con sus celulares.

En uno de esos videos virales se lo ve distendido, sonriente y completamente ajeno al clima de competencia que suele rodearlo. La escena llamó aún más la atención porque, a pocos metros, también se encontraba Cazzu. Aunque no se los vio interactuando entre sí, el hecho de que ambos compartieran el mismo evento fue suficiente para disparar especulaciones en redes sociales.

Cómo serán los próximos meses de Franco Colapinto

A diferencia de otros fines de año, sus vacaciones serán cortas. Con la continuidad confirmada en la Fórmula 1 para 2026, el calendario que se le viene por delante es intenso. Por eso, este paso por Buenos Aires tiene un objetivo claro: recargar energías, compartir tiempo con los suyos y permitirse, aunque sea por unas horas, disfrutar de la música y del anonimato que el deporte de elite rara vez concede.