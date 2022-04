Francisco Tinelli reveló el fuerte trauma de su adolescencia: "Muy duro"

El hijo de Marcelo Tinelli se expresó sobre los miedos que enfrenta como persona adulta y los traumas que vivió años atrás.

Francisco Tinelli se expresó en sus redes sociales sobre los mayores temores que enfrenta en su adultez. El hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles abrió su corazón ante sus seguidores y reveló detalles desconocidos de su personalidad.

"Depende. Creo que cada persona tiene que trabajar en sí misma constantemente y la vida es un lindo camino para ser vivida y disfrutada y algo muy importante es dejar de proyectar a la gente cómo alguien 'ideal'", expresó el joven en medio de una sección de preguntas y respuestas de Instagram, en la que fue consultado por cuán satisfecho estaba con su vida. Y agregó: "Todxs tenemos nuestras debilidades y somos frágiles ante ciertas cosas. Por eso, siempre lo mejor es tratar con respeto y desde el amor. Nunca sabés por lo que está pasando el otrx".

El tercer hijo de Marcelo Tinelli también respondió preguntas relacionadas a qué le diría al niño que fue, sobre lo que enunció: "Que nunca se olvide quién es él. Que se ame mucho. Y ser siempre fiel a sí mismo, que ahí está la clave". Además, dio a conocer cómo fue crecer como hijo de Marcelo Tinelli y soltó: "Discriminación nunca sentí, pero sí como siempre existe el prejuicio. Por lo general la persona se hace una idea superficial de mí que cuando me conoce se sorprende y me reconoce la humildad como si fuese una locura".

"Miedos muchos y por eso siempre el laburo es constante. Les recomiendo siempre sacarlos afuera y que no vivan solo dentro tuyo. En la palabra está la solución. Y una frase que me gusta mucho que es 'la felicidad está del otro lado del miedo'", agregó su descargo el modelo nacido en 1998. Y reveló un problema que enfrentó durante la década pasada: "En la adolescencia cuidé muy poco mi cuerpo, tenía una exigencia muy grande por cómo me mostraba y me veía. Fui muy duro conmigo mismo. Hoy en día veo la salud desde otro lado".

Francisco Tinelli tiene más de 600 mil seguidores en Instagram.

