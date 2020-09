El conflicto entre Christian Sancho y la empresa de ropa interior con la que trabajaba tiene un nuevo capítulo. El modelo fue tapa de una revista luego de haberse separado de su pareja, Vanesa Schual, y contó que ahora apostaría “por la diversidad sexual”.

Luego de publicarse la nota, la marca de ropa interior Lody, que viste a Sancho hace ocho años, anunció la desvinculación del modelo de la empresa. Muchas personas interpretaron que la empresa había tomado la decisión luego de los dichos de Sancho y repudiaron su accionar en las redes sociales.

La tensión aumentó cuando Sancho que se mostró sorprendido por la noticia. “Se cortó el diálogo después de que salió la tapa", reconoció el modelo a Teleshow.

De todas formas, desde la marca dijeron que el modelo fue quien decidió dejar de ser imagen de la marca y el abogado de la empresa, Alejandro Cipolla, dijo que tenía las pruebas para demostrar que lo que decía Sancho no era cierto. "Hoy voy aportar prueba que famoso modelo publicitario se aprovecha de la prensa que provoca la discriminación en temas de diversidad sexual! Es decir no hay que mentir si hay pruebas que demuestran lo contrario", escribió el abogado en sus redes.

Finalmente, se dieron a conocer las supuestas pruebas: en las últimas horas se difundieron unos chats que Sancho mantuvo con un empleado de Lody el pasado 31 de agosto, en el que explicaba los motivos por los que decidía no seguir siendo la imagen de la marca. “Este fin de semana lo estuve pensando muy bien y prefiero esta vuelta no renovar la campaña y nuestra publicidad, prefiero poner una pausa con la empresa”, muestra el mensaje.

“Honestamente, creo que estoy para más en este momento y voy a seguir mi intuición y mi camino. Porque más allá de ya no sentirme cómodo con la propuesta económica, prefiero salir de la mejor manera...”, manifestó el modelo. “Por mi lado no quiero hacerte perder tiempo y no voy a mentirte ni a ser deshonesto con vos, esta semana voy a escuchar dos propuestas más con otras marcas de underwear”, afirmó.

Cipolla contó que, luego de esos chats, el modelo se arrepintió y quiso retomar el vínculo laboral, bajo todas las condiciones que él quería, como por ejemplo, no tener la obligación de exclusividad. La empresa le informó que aceptaba las modificaciones pero "cuando los citaron a firmar el día 14 de septiembre a las 11.30 y nunca apareció ni él ni su abogado".

El inicio del conflicto

Christian Sancho apareció en la tapa de Caras con el siguiente título: “Christian Sancho: Apuesto por la diversidad sexual”. “El amor no tiene género ni rótulos o carteles especiales. Se puede vivir con una mujer o con un hombre de la misma manera si hay sentimientos. El machismo es lo peor que nos pudo pasar en la vida. Creo que amar es ser honesto a sí mismo. Y yo no hago lo que no me gusta que me hagan. Soy de un pensamiento muy libre. Fiel a mi corazón. Siento que si sigo lo que mi corazón me dicta voy a encontrar el éxito sin importar el nombre y el sexo”, expresó Sancho en la entrevista.

Horas más tarde, la empresa de ropa interior con la que el modelo trabajaba comunicó que lo desvinculaban de la marca: "Queremos informarles a nuestros clientes y público en general que el contrato que nos unía al modelo CHRISTIAN SANCHO ha finalizado por el cumplimiento del plazo pactado en su oportunidad".

“Fue todo muy raro. Estoy sorprendido y dolido con todo esto", dijo Sancho a Teleshow al enterarse la noticia y siguió: "Más que nada porque no merezco enterarme de esa manera que no seguía más en la empresa, antes de finalizar mi contrato, por un comunicado en Instagram, y cuando estaba en plena negociación de renovación”.

Rápidamente, en las redes sociales calificaron a la empresa de homofóbica ya que todo parecía indicar que se trataba de un hecho de discriminación por los dichos de Sancho sobre su vida sexual y amorosa.

"Es de destacar que la decisión de no renovar el contrato fue motivado por nuevos emprendimientos que ha encarado él, al cual le auguramos el mayor de los éxitos. Por otra parte, y para evitar malas interpretaciones, ésta empresa ha decidido hacer público el agradecimiento ya que valoramos que haya sido parte de nuestra imagen durante todo este tiempo", aclararon desde la empresa y su abogado a cargo, Alejandro Cipolla anticipó que mostraría las pruebas necesarias para demostrar que se trataba de una movida de prensa.