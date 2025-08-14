Eva De Dominici habló de su relación con Steven Tyler de Aerosmith.

No todos los días se cumple el sueño de conocer en persona a un ídolo musical, y mucho menos de manera tan inesperada. Eva De Dominici, reconocida actriz argentina y fanática declarada de Aerosmith, sorprendió a todos en el programa Otro día perdido (El Trece) al contar la divertida y casi surrealista historia detrás de una foto junto a Steven Tyler, el mítico cantante de la banda de rock.

La actriz recordó que había tenido la oportunidad de ver a Aerosmith en vivo tres veces en Argentina, pero nada se comparó con la experiencia de cruzarse con Tyler de manera casual en Los Ángeles. “Se me pinchó la goma del auto de noche y lo dejé en una estación de servicio para buscarlo al día siguiente”, explicó Eva, narrando cómo, sin esperarlo, la vida le tenía preparada una sorpresa.

Al día siguiente, mientras esperaba su auto y comía unas papas fritas, Eva vio llegar a Steven Tyler acompañado de su esposa para cargar nafta. Con respeto, se acercó primero a la mujer del músico para preguntarle si sería posible sacarse una foto. La respuesta fue cautelosa: “Depende del humor que tenga hoy”. Pero el cantante estaba de excelente humor: no solo posó con la actriz, sino que además le colocó el sombrero que él llevaba puesto. “Cuando le dije que era argentina, me contestó: ‘Amo Argentina’”, recordó emocionada.

Eva De Dominici conoció a Steven Tyler en una estación de servicio en Los Ángeles.

Lenny Kravitz, el otro rockero que Eva De Dominici conoció

En noviembre de 2024, durante la visita de Lenny Kravitz a Buenos Aires en el marco de su gira Blue Electric Light Tour, se generaron rumores sobre un posible romance con la actriz argentina Eva De Dominici. Según trascendió, tras uno de sus shows en el Movistar Arena, ella habría ido al hotel donde se hospedaba el cantante



Sin embargo, su agencia descartó cualquier vinculación sentimental y explicó que el vínculo entre ambos es meramente amistoso: Eva lo conoce "desde hace varios años" gracias a la amistad entre Kravitz y su pareja, Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz.

Eva De Dominici mantiene una relación de amistad con Lenny Kravitz a través de su esposo.

La actriz, radicada en Los Ángeles junto a Cruz y su hijo Cairo, se encontraba en Argentina rodando una película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Por sus compromisos de grabación no pudo asistir al concierto, pero sí fue invitada a la casa del promotor del cantante y al hotel donde se alojaba la banda, en el marco de una celebración familiar, el cumpleaños de la hija del guitarrista Craig Ross