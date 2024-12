El calvario de Eva de Dominici tras su "fogosa" historia con Lenny Kravitz: "Todo mal"

El calvario de Eva de Dominici tras su "fogoso" encuentro con Lenny Kravitz: "Todo mal".

La llegada de Lenny Kravitz a la Argentina para dar un show en el Movistar Arena trajo problemas para la actriz Eva de Dominici, quien habría tenido un encuentro "fogoso" con el cantante luego de haber sido vistos a los besos en una fiesta. Tras la viralización del chisme, De Dominici enfrenta uno de sus momentos personales más duros.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), Eva de Dominici está en crisis matrimonial con el empresario Eduardo Cruz, luego de los rumores de infidelidad. “La semana pasada conté en este programa que había habido un encuentro fogoso entre Lenny Kravitz y Eva de Dominici. Bueno hay novedades fuertes. El fin de semana Eduardo compartió una frase que fue tapa de portales y hoy la situación entre la pareja es compleja y complicada. Eduardo se enojó con Eva por haberle ocultado cosas”, señaló el periodista antes de profundizar en los detalles del conflicto.

“A mí me cuentan que después de conocerse la información. Eduardo le preguntó a personas que estaban en la fiesta lo que había pasado y le confirman lo que conté yo, lo que provocó una furia total y un planteo a su esposa. Me mata porque Eduardo a esta persona le insistía que esa conversación quede en privado y era obvio que yo me iba a enterar de todo lo que sintió porque aparte lo loco es que Eduardo le contó a esta persona cómo estaba con lo sucedido”, siguió Etchegoyen.

Por último, el periodista explicó las razones del enojo del marido de Eva de Dominici y apresuró un triste pronóstico sobre el futuro de la pareja: “el enojo de Eduardo con Eva fue porque le ocultó cosas, por ejemplo la visita al hotel de Lenny. Y no, lo único que falta es que confiese el engaño Eduardo. A mí me dicen que la separación no está decidida pero están al borde de la ruptura. Está todo mal porque las personas que estaban en el lugar le confirmaron a Eduardo todo lo que yo conté acá”.

Eva de Dominici confesó si pasó la noche con Lenny Kravitz y sorprendió a todos

En medio de máximo hermetismo por esta situación, la propia actriz, quien está en pareja con el actor español Eduardo Cruz, rompió el silencio a través de sus representantes para explicar lo sucedido. "Lamentamos tener que salir a dar explicaciones sobre la vida 'personal' de nuestra representada Eva De Dominici, pero nos vemos en la obligación de hacerles saber que Eva conoce hace varios años al cantante Lenny Kravitz dada la estrecha relación personal que tiene su novio Eduardo Cruz con el cantante", indicó su equipo de representantes, quienes emitieron un comunicado oficial.

La actriz de 29 años está en el país por motivos laborales, ya que es parte del elenco actoral de una película de Cohn/Duprat protagonizada por Guillermo Francella. "Solo queremos aclarar esto ya que Eva esta viviendo un excelente momento laboral y no nos gustaría que se vea empañado por conjeturas infundadas", concluyó.