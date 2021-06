Escracharon a Ivana Nadal por incumplir un canje: "Siento que me escupió en la cara"

La mediática había anunciado un sorteo entre sus seguidores en las redes de una espectacular olla, pero al ver que nunca anunció el nombre se generó un clima de desconfianza.

Ivana Nadal siempre está rodeada de polémicas. Ya sea por sus declaraciones acerca de la pandemia o de la vacuna contra el coronavirus, la mediática se las ingenia para mantenerse en el centro de atención. En esta ocasión, no fue buscado por ella pero una usuaria se encargó de escracharla en las redes sociales por una actitud deplorable en el acuerdo por un canje.

La mediática había anunciado un sorteo entre sus seguidores en las redes de una espectacular olla, pero al ver que nunca anunció el nombre se generó un clima de desconfianza. La verdad llegó cuando la persona que le brindó el producto para hacer canje expresó su furia por la desilusión que se llevó. Según dijo en un video, la modelo se la devolvió rayada y llena de restos de comida: la había usado con elementos inapropiados y no la lavó correctamente.

“Vine a buscar las piezas del sorteo que habíamos quedado en hacer con esta mina. No saben qué calentura que tengo. Me las entregaron sucias, rayadas… Encima me obligan a sortearlo. ¿Qué voy a sortear en estas condiciones? Nosotros somos una familia que está apostando a esta famosa y nos devuelve las cosas así”, exclamó indignada la revendedora que se sintió estafada por la mediática.

Y luego, agregó: “Siento que me escupió en la cara. Después habla en las redes de empatía. ¿Qué empatía tiene una mujer así? Encima me la entrega sucia, no fue capaz de lavarla. Me sigue escribiendo diciendo ‘por favor’. Pensé que era genuina pero no tiene humildad. Tiene que aprender a ponerse en el lugar del otro”.

Los memes tras el escrache a Ivana Nadal

Luego de que se viralizara el video de la mujer que exponía el comportamiento de Ivana Nadal, los usuarios de las redes sociales no tardaron en volverla meme con el habitual ingenio popular.