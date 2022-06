Escalofriante relato de la muerte del hijo de Silvestre: "Pintó la pared con la sangre"

El actor vivió una angustiante situación en su adolescencia cuando su hijo fue asesinado por su propia madre. Luis Ventura reveló detalles sobre el mal momento de Silvestre.

Luis Ventura dio a conocer detalles escabrosos sobre el fallecimiento del hijo de Silvestre. Es sabido que el niño de un año y medio perdió su vida tras ser asesinado por su propia madre, pero el panelista de A la Tarde dio a conocer información que no se había revelado en público hasta el momento.

"(El niño) ni siquiera fue velado, no fue nadie a despedirlo; sus restos fueron tirados en una fosa general de un cementerio. No tiene tumba. Si quieren les cuento lo que fue el derrotero de ese final. Es la primera relación con un Silvestre unido a Marta (la madre de su primogénito)", comenzó su descargo Ventura en alusión al calvario que atravesó el actor en su adolescencia. "Ella era mayor y venía de un matrimonio con un hijo de 9 años", agregó el periodista sobre la mujer que sufría de graves afecciones psiquiátricas.

"Fue tremendo. La madre notifica a Silvestre y al otro padre que se hicieran presentes en donde ella vivía con sus hijos. Ella come algo con los nenes y utiliza esa comida para darle somníferos. Bañaditos, cambiaditos, los acuesta, agarra una pistola calibre 22 y le da un balazo a cada uno. Una vez que termina con eso, con la sangre pinta la pared", continuó su relato Ventura. Y cerró: "Agarra el mismo revolver y se da un tiro en el tórax. La muerte ocurre el 17 de octubre de 1974, cuando ella fue derivada al Rawson, malherida". El periodista reveló que la mujer se quitó la vida cuando fue arrestada, con el arma de uno de los policías.

El relato de Silvestre sobre esta situación

"A los 17 años fui padre, pero mi vida fue una hasta esa edad y otra después de que mataron a mi hijo de un tiro en la cabeza. Tenía un año y cuatro meses. No fue un asalto, fue su madre", comenzó su relato el artista en la mesa de Mirtha Legrand en 2016. Y agregó: "En un momento de lucidez (la madre de su hijo) me escribió una carta y me dijo 'llevate al nene porque voy a cometer una locura'. Me llevé a mi hijo a la casa de mi madre, me volví a vivir con mi mamá y al mes me hizo una denuncia por secuestro. Tiempo después me enteré que ella se había acostado con el juez al que después de lo sucedido lo destituyeron".