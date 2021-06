El cantante Silvestre perdió todo tras haber sido estafado por su ex

El artista se explayó en una reciente entrevista sobre el difícil momento que atravesó y cómo salió adelante.

En el ciclo televisivo Debo Decir, el cantante argentino Silvestre se refirió al mal momento que atraviesa tras haber sido estafado por una de sus exparejas. El artista manifestó con congoja cuánto le dolió la desilusión que sintió, al descubrir que personas a quienes estimaba mucho le quitaron el fruto de su trabajo de más de sesenta años.

“Lo que más me complicó fue la traición y la mentira de gente muy allegada a mí”, expresó el artista algo compungido en referencia al motivo de su mal momento a nivel económico, y continuó: “De mis mujeres por ejemplo. La última ex que prácticamente me dejó en la calle”, en alusión a la actriz Verónica Vieyra. De esa manera, el intérprete de “Sonia” dejó en claro que no ha tenido buenas experiencias en sus relaciones amorosas, ya que en muchas pudo notar cierto interés económico en la otra parte.

“Se quedó con todas mis propiedades, con el trabajo de 60 años. Fue muy duro”, siguió José Luis Rodríguez sobre cuánto le costó recuperarse del desengaño emocional y económico que sufrió. “Recibí críticas por distintas declaraciones. No es tan fácil descargarse de los hombros esa crítica destructiva”, en referencia a los comentarios que le hicieron por haber hablado mal de sus exparejas.

Más tarde, Silvestre se refirió a cómo pudo salir a flote, después de la difícil situación que narró, y aseguró que una oportunidad laboral y el hecho de encontrar el verdadero amor cambiaron su vida. “Tuve que empezar desde cero. Agradezco a Salta, le doy gracias a Canal 9 de Salta, a mis auspiciantes, a mi mujer Patricia”, expresó el cantante, sobre su ciclo de televisión en la señal que nombró, y continuó con un tierno comentario dedicado a su actual pareja: “Es la única mujer en mi vida a la que yo le pedí matrimonio”.

Rechazado en vivo

Hace algunas semanas, Silvestre estuvo como invitado en “Los Mammones”, el programa que lleva adelante el comediante Jey Mammón por América TV. En esa emisión, se pudo ver que la esposa del músico estaba detrás de cámara, por lo que el presentador del ciclo la invitó a pasar al piso para que salude, y lanzó: “¿Te vas a casar con Silvestre?”, a lo que la señora respondió de manera negativa, ya que aseguró que no cree en el matrimonio, pero sí en las relaciones. “Vamos a ver qué pasa si Silvestre en este programa, cara a cara, le propone matrimonio”, insistió Mammón, pero la mujer mantuvo su decisión ante la pregunta de su pareja.