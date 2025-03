Una nueva encuesta golpea a Macri y María Eugenia Vidal

Una nueva encuesta de la consultora Tendencias preocupa al PRO de cara a las elecciones legislativas 2025 en la Ciudad de Buenos Aires. Tanto el ex presidente y titular del partido, Mauricio Macri, como la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aparecen terceros en sus respectivos rubros. Para la encuesta, se les hizo preguntas a 11.077 personas, con un margen de error del 0,93%.

Este año, los porteños votarán senadores: la lista que quede primera tendrá dos legisladores en la Cámara Alta del Congreso y la que quede segunda, uno solo. Pero el tercero, por más cerca que quede del segundo, no meterá ningún senador. En este contexto, Tendencias midió la imagen de Macri como candidato al Senado, pero el ex presidente quedó tercero, con el 23,3%; por delante quedaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el 28,4%, y el actual senador de Unión por la Patria (UP) Mariano Recalde, con el 25,8%.

También se midió la intención de votos con posibles candidatos para la Cámara de Diputados en la Ciudad de Buenos Aires: el primero fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, que cosechó el 32,6%; segundo apareció el actual diputado de UP Leandro Santoro, con el 32,3%, y tercera quedó María Eugenia Vidal, solamente con el 17,5%.

La responsabilidad de Milei en el escándalo cripto y la no mejora de la economía: qué dice la encuesta

Otro de los capítulos de la encuesta de Tendencias tuvo que ver con el escándalo por la estafa cripto que promocionó el presidente Javier Milei a mediados de febrero. "¿Cómo calificás la decisión de Milei de promocionar la criptomoneda $LIBRA que terminó en una estafa?", dice una de las preguntas: un 47,7% dijo que fue "muy grave", un 10,6% lo describió como "grave", el 15,4% lo consideró "poco grave", el 21,6% aseguró que no fue "nada grave" y el 4,7% respondió que no estaba informado.

En el momento de la pregunta por la responsabilidad de Milei en la estafa, el 46,1% contestó que tenía "toda" la responsabilidad, porque "fue quien inició la estafa y debe rendir cuentas". El 23,4% contestó que Milei tuvo "alguna" responsabilidad y que "fue engañado", y el 25,7 aseguró que no tuvo responsabilidad. El 4,8% no estaba informado.

También se consultó a los encuestados por su economía personal, uno de los aspectos de su gestión que más festeja Milei, aunque los números muestren lo contrario. "El Gobierno dice que la inflación bajó, ¿lo percibís en tu economía?", preguntó Tendencias. El 29,2% dijo que su situación "está empeorando", el 13,8% contestó que "no mejoró la economía" ni su bolsillo, el 24,5% consideró que sí bajó la inflación, pero "no mejoró" su bolsillo y el 32,5% dijo que su "bolsillo empieza a mejorar".