Es famoso: Luciana Salazar reveló quién es el papá de Matilda

La disputa legal y mediática entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó un nuevo capítulo cuando la mediática dio a conocer la identidad del papá de Matilda.

En un clima de máxima tensión entre Luciana Salazar y Martín Redrado se dio a conocer la identidad del papá de Matilda. "Se lo dijo cara a cara", sentenció Paula Varela, ahondando en la larga batalla legal y mediática entre las figuras.

Fue en Socios del espectáculo (El Trece), magazine de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, donde la panelista Paula Varela dio la fuerte primicia en torno a la bomba de Luciana Salazar sobre la puesta en duda de la paternidad de Martín Redrado. Sin rodeos, Varela contó la confesión que Salazar le hizo a una persona de su círculo íntimo y sorprendió a todo el equipo.

Quien es el papá de Matilda

"Redrado es el padre de Matilda. Se lo dijo cara a cara", soltó Varela como primicia luego de varias especulaciones al respecto. Cabe destacar que en los últimos días, salió a la luz que Redrado dio de baja la tarjeta que paga el servicio de óvulos congelados de Luciana en Estados Unidos, motivo que volvió a poner el duda el rol del empresario en la vida de Matilda. Durante el 2017, Salazar se convirtió en madre por primera vez y aseguró que Redrado no era el papá de la niña pese a haber estado en pareja con ella por más de una década, entre idas y vueltas.

Días atrás, en Socios del Espectáculo hicieron un seguimiento del caso y Mariana Brey contó detalles en torno a la postura del empresario: "Redrado me dijo que de este tema no va a hablar nunca más. Lo hemos escuchado hablar poco, pero de este tema en particular no va a hablar nunca más". También, aportó la mirada afilada de Fernando Burlando, leyendo los mensajes que recibió del abogado: "Con este tipo de situaciones, el daño que se le hace a Matilda es irreversible (...) No es el padre. Garantizado. Decí que te lo dije yo. Hay una menor".

"Redrado no tiene intenciones de revincularse con Matilda. Él no pidió la revinculación, él no quiere estar cerca de Luciana. A medida que pasa el tiempo le importa menos ese vínculo", cerró Brey, en torno a las declaraciones que le pasó Burlando por mensajes. Por el momento, Martín Redrado no salió a dar declaraciones al respecto sobre la nueva información aportada por la periodista Paula Varela.