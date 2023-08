Es el original: el explosivo enojo de Luis Miguel en medio de su show en Argentina

Si había dudas sobre su identidad, con esto quedó confirmado que es el auténtico Luis Miguel. Qué pasó con el "Sol de México" y por qué se molestó en pleno show.

Luis Miguel es el mismo de siempre. Quedó confirmado con su inconfundible voz en el Movistar Arena, en donde todavía le quedan varias fechas más por presentarse, y también por un particular momento en el que mostró su fuerte carácter por un episodio que no le cayó para nada bien. Las imágenes se hicieron virales rápidamente en redes sociales.

Mientras Luis Miguel cerraba una de sus fechas en el Movistar Arena, el "Sol de México" estaba cantando su último tema de la noche cuando de pronto sintió un viento que le sopló el pelo. Sorprendido, las sonrisas se transformaron en seriedad e instantáneamente volvió a reír para hacer irónicamente una metralleta que apuntaba hacia arriba.

En efecto, lo que había sobre Luis Miguel y sorprendió al artista fue un drone, que lo molestó con el viento y generó el enojo del mítico artista. Las imágenes no tardaron en viralizarse y con esto quedó confirmado que el "Sol de México" es el auténtico puesto que no es la primera vez que se enoja en los recitales que protagoniza.

Marley confirmó lo que muchos piensan sobre Luis Miguel: "No"

El supuesto doble de Luis Miguel fue uno de los temas de la agenda de los medios nacionales desde que el cantante llegó al país para dar diez conciertos en el Movistar Arena. Luis Ventura fue los que más efusivos a la ahora de afirmar que el Sol de México no salió al escenario. Y ahora Marley, uno de los mejores amigos del artista hizo un sorpresivo posteo en Instagram al respecto.

“Él venía a Argentina y yo en esa época trabajaba en ‘360′. Me subía a una moto y lo seguía a Luis Miguel adonde estuviera. A partir de ahí me empezó a decir que yo era la sombra”, contó el conductor de Telefe tiempo atrás al explicar cómo nació su amistad con el músico. “’Sombra’ me decía, y se iba, eso es todo lo que me decía. Después le empecé a caer simpático”, sostuvo.

Con el correr de los años, la relación se afianzó. De hecho, Alejandro Wiebe suele ser uno de los pocos privilegiados que cena con él cada vez que visita nuestro país. Incluso ha invitado a algunas de sus amigas más cercanas, como Florencia Peña, Noelia Marzol y Silvina Escuderos, a sus encuentros para que pudieran conocerlo.

Fue así que el padre de Mirko se convirtió en una de las voces autorizadas para hablar de Luismi. Ante los incesantes rumores que provocó el cambio físico del artista, Marley confirmó lo que muchos pensaban con una foto retro de uno de sus encuentros: "Quiero confirmar que Luis Miguel es Luis Miguel, del que no estoy seguro es del que está al lado, para mi es un doble mío con peluca de He-man!".