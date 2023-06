Era obvio: salió a la luz quién es la hermana de Cristina Pérez y a qué se dedica

Y sí: se conoció cuál es la profesión de la hermana de Cristina Pérez. Quién es Lorena Pérez, la hermana de la conductora de Telefe Noticias.

Cristina Pérez es una de las conductoras de Telefe. Está al frente de Telefe Noticias junto a Rodolfo Barili, en la emisión central del envío, y también disfruta de su presente sentimental junto a Luis Petri. Sin embargo, poco se sabe de su vida privada más allá de los datos que ventila en las redes sociales. Es por eso que hace pocas horas se conoció quién es su hermana y la profesión a la que se dedica.

Cristina Pérez tiene dos hermanos. Uno de ellos es Lorena (el otro es José Gerardo), quien es periodista y trabaja en comunicación hace muchos años. También conduce eventos y viaja por el mundo. Físicamente se parece a su hermana, y también se rodea de gente famosa con la que logró generar una cálida amistad.

Se conoció cuál es la profesión de la hermana de Cristina Pérez.

Lorena Pérez es productora de espectáculos y madre de Agostina. La sobrina de Cristina Pérez es médico veterinaria. También, la hermana de la conductora de Telefe es madre de Barby (cantante) y Mar Kristal. La hermana de Cristina Pérez vive en Tucumán, provincia de donde es oriunda toda la familia. Ellas son muy unidas y es por este motivo que la conductora del noticiero viaja frecuentemente a su tierra natal para reunirse con los suyos.

Quién es la pareja de Cristina Pérez y cómo se conocieron

Cristina Pérez, la conductora de Telefe Noticias, sorprendió a todos cuando blanqueó su romance con Luis Petri, ex diputado nacional macrista por Mendoza, en octubre de 2021. Desde entonces, la pareja ha sido vista caminando por el barrio porteño de San Telmo, muy acaramelados y demostrando su amor en público. Pero, ¿cómo se conocieron?

Durante la promoción de su novela "La dama oscura", Pérez confesó que se enamoró de Petri después de entrevistarlo. "Le hice una entrevista este año (2021) y la verdad es que no tenía idea ni de su cara. Sí lo tenía presente porque tuvo una voz muy fuerte en el Congreso. Y la noche que lo entrevisté lo que me gustó al escucharlo, porque hablamos de política, fue su forma de hablar. Dije 'este hombre habla en prosa como si tuviera escrito lo que dice'", recordó la conductora.

Después de esa entrevista, la pareja mantuvo conversaciones serias durante dos meses, hasta que Petri decidió dar un paso más y acordar un encuentro para tomar un vino. "Recién ahí intercambiamos teléfonos. O sea que todo fue con los tiempos de antes, no con los tiempos de ahora. Primero me gustó mucho su intelecto, después me gustó él y cuando nos encontramos, desde el primer abrazo no nos podíamos despegar… o sea fue muy fuerte", reveló Pérez.