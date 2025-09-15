El último parte médico de Thiago Medina, tras ser operado de urgencia.

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, atraviesa horas críticas tras haber sufrido un grave accidente en moto que lo llevó a ser operado de urgencia y a permanecer internado en terapia intensiva. El hecho ocurrió el viernes por la noche y desde entonces su estado genera gran preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores.

Según el último parte médico difundido este sábado, Medina “se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”. Además, detallaron que “el estado continúa siendo crítico y reservado”, y que la jefatura médica mantiene contacto permanente con su familia para informar cualquier cambio en su evolución.

Qué le pasó a Thiago Medina

La doctora Mariana Lestelle analizó el caso en el programa El Run Run del Espectáculo y señaló que, por la información disponible, no se mencionan lesiones cerebrales, lo cual da cierto margen de esperanza. Según explicó, todo indica que habría sufrido un traumatismo torácico-abdominal, lesiones que, aunque graves, podrían tratarse: “Si tuvo un traumatismo de tórax, se quebró las costillas, hizo un neumotórax, eso se drena. Se golpeó el abdomen, se lesionó el bazo, se hace una esplenectomía”, describió.

Un dato clave que aporta algo de alivio lo brindó Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus hijas, quien confirmó que Thiago llevaba casco al momento del impacto, lo que habría evitado daños aún mayores. Por ahora, solo queda esperar por su evolución mientras se aguardan nuevas actualizaciones del parte médico este lunes.