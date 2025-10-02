El Trece le sacó su horario a una famosa periodista por bajo rating

El Trece le cambiará el horario a una famosa periodista.

La grilla televisiva siempre tuvo un ritmo cambiante, aunque en los últimos tiempos se volvió especialmente agitada: desde las modificaciones de día que sufrió La Voz Argentina por los partidos de la Selección en Eliminatorias o de River por Copa Libertadores, hasta la llegada de Polémica en el Bar y la reducción del tiempo al aire de Trato Hecho en América. El Trece, por su parte, tampoco se queda quieto y ya prepara movimientos en su programación que podrían dejar fuera de pantalla a uno de sus clásicos y mover a una de sus famosas periodistas.

Esta última es, ni más ni menos, que María Belén Ludueña. El canal tendría decidido sacar de la programación a Mujeres Argentinas por el bajo rating que posee, aunque no dejará con las manos vacían a la conductora: según Teleavisador, pasará a tener un magazine a la tarde con staff renovado.

María Belén Ludueña tendrá nuevo programa en El Trece.

El Trece planea levantar Los 8 Escalones

Más allá del peso histórico del ciclo, los flojos números desde que fue corrido de su horario original habrían llevado a la emisora a tomar una decisión drástica. De acuerdo con lo informado por Guido Záffora en El Observador, la señal habría resuelto retirar de la grilla a Los 8 Escalones, que desde agosto pasó a estar conducido por Pampita (mientras que Guido se incorporó como jurado, ya que era complicado compatibilizar este ciclo con Buenas Noches Familia). “El horario que ocupa el programa es muy difícil”, explicó el periodista, remarcando que los números tampoco acompañaron.

Marina Calabró sumó que la decisión no tiene que ver con la conducción. “No es contra Pampita. Es un formato que en esta franja no funcionó”, agregó Záffora, desligando de responsabilidades a Carolina Ardohain y recordando que incluso cuando Kaczka estuvo en las primeras emisiones del nuevo horario, los resultados tampoco fueron alentadores.