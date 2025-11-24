El tenso cruce entre Mirtha Legrand y Vicky Xipolitakis.

Mirtha Legrand tuvo importantes invitados en la última emisión de La Noche de Mirtha: Diego Cabot, Federico Andahazi, Alejandra Maglietti y Vicky Xipolitakis estuvieron presentes en una de las mesas más importantes del país. Allí la conductora puso diferentes temas en juego, interpelando también a quienes la acompañaron en esta ocasión.

Al momento de hablar con la última mencionada, se generó un momento tenso, el cual luego se intensificó con una particular pregunta de la histórica conductora.

Los invitados de Mirtha Legrand en el programa del sábado 22 de noviembre.

¿Qué le dijo Mirtha Legrand a Vicky Xipolitakis?

Al momento de presentar a Vicky Xipolitakis, Mirtha deslizó: "Estás muy bien físicamente. Hace mucho que no te veía". Esto último no fue tomado de la mejor manera por parte de la "griega", quien manifestó: "¿Estuve muy mal, decís?". Esto obligó a que La Chiqui tuviera que explicarle que en realidad se trataba de un "halago" sobre su figura.

Tiempo más tarde, se volvió a dar otra situación que, si bien tuvo algunas risas de por medio para intentar aplacar un poco la incomodidad, fue bastante tensa. Esto se dio cuando la panelista empezó a hablar de su rol como madre y la ayuda que le estaban brindando sus familiares cercanos, a lo cual Mirtha le preguntó: "¿Y tu exmarido te ayuda?, ¿monetariamente te ayuda?".

"Vos volvés siempre a ese tema y yo lo primero que dije es que no quiero saber nada sobre ese tema", disparó Xipolitakis con relación a Javier Naselli, a quien denunció por violencia de género. "¿No querés hablarlo?", insistió nuevamente la conductora. "No tengo nada bueno para decir Mirtha, todo se incumple. Ya con eso creo que te contesté", sostuvo.

"Me encantaría contarte todo, pero fuera de cámara", comentó con sorna y para ponerle un paño frío al asunto, para luego aclarar: "Pero prefiero que no, para cuidar a lo más importante que es nuestro hijo".