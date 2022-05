El sorpresivo comentario de Nicole Neumann sobre el hijo de Cubero: "En todo"

Nicole Neumann habló por primera vez del hijo recién nacido de Mica Viciconte y Fabián Cubero, y causó sorpresa en la farándula argentina. Qué dijo al respecto.

Nicole Neumann se expresó sobre el nacimiento de Luca Cubero por primera vez en público y sorprendió con sus declaraciones. La madre de Indiana, Allegra y Sienna le dedicó unas palabras al pequeño de Fabián Cubero y Mica Viciconte, con quienes no ha tenido una buena relación después de la escandalosa separación que tuvo con el exfutbolista.

"Me hace feliz que mis hijas sean felices y siempre voy a estar para ellas en todo", expresó la intérprete de Déjame Soñar en diálogo con Pronto, sobre sus sentimientos ante la llegada al mundo del mediohermano de sus hijas. De hecho, hace algunos días, la celebridad le dio like a una publicación de Instagram de una de sus hijas en la que se podía ver al recién nacido y hasta le envió un emoji de corazón como comentario. Por lo tanto, dejó en claro que las rispideces entre la modelo y el padre de sus hijas se habrían disipado tras el nacimiento de Luca.

Luca Cubero nació el 6 de mayo y pasó algunos días en la clínica Suizo Argentino, junto con sus padres. El martes pasado Viciconte y Cubero volvieron a su casa acompañados por el pequeño, a quien ya mostraron en varios videos en las redes sociales. Lo que causó sorpresa en las redes sociales fue que Luca recibió su primer corte de pelo a sus cuatro días de edad. "Su primer corte de pelo. Te queda todo hermoso, te amamos", escribieron sus padres en un video que compartieron en Instagram.

Nicole Neumann fulminó a Fabián Cubero por un descuido con una de sus hijas

La conductora de televisión fue consultada por el cronista de Intrusos sobre una publicación de Fabián Cubero en Instagram y ella quedó atónita. "¿Cómo tomaste que tu exmarido utilizara a una de tus hijas para hacer una publicidad?", enunció el periodista y causó en Nicole una expresión de sorpresa. "No tengo ni idea, la verdad. Debería estar enterada. Me estoy enterando ahora, pero bueno. Está todo bien. La verdad es que no tengo nada de ganas de entrar en ningún tipo de conflicto", respondió la modelo.

Lo cierto es que Cubero había utilizado la imagen de su hija Allegra, de 11 años, para hacer un sketch promocional de la billetera virtual Mercado Pago y su exesposa causó sorpresa al revelar que nunca fue consultada por el futbolista para usar a la niña en su negocio con la famosa empresa.