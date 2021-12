El polémico photoshop de Wanda Nara en Instagram: "Tiene tres piernas"

Wanda Nara dio a conocer una foto en Instagram y las redes sociales denunciaron que la manipuló con photoshop. Las reacciones de los usuarios en Twitter.

Wanda Nara volvió a estar en el centro de la polémica. Varias semanas después de que cesen los conflictos y versiones que tienen que ver con el escándalo que involucran a Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez, la mediática captó la atención de miles de sus seguidores de Instagram con una foto que fue manipulada con photoshop.

En las vísperas de Navidad, la representante y modelo decidió compartir una imagen en la que se la puede ver sentada con una bata durante una sesión de peluquería. Lo curioso de la misma, y a raíz de comentarios por parte de varios internautas, es que "tiene tres piernas". Así lo indicaron varias personas que reaccionaron a la extraña publicación.

En su objetivo por querer mejorar algunos detalles de su cuerpo, Wanda Nara cometió un error que quedó al descubierto públicamente y que, para colmo, desató una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Lo cierto es que este asunto reabre el debate acerca de los cuerpos hegemónicos que abundan en Instagram y las inseguridades que provocan en mucha gente.

Wanda Nara y la foto de Instagram que manipuló con photoshop.

Lo cierto es que no es la primera vez que Wanda es acusada de usar de manera excedida el photoshop. En otras oportunidades también ocurrió un hecho similar. Por ejemplo, hace un tiempo, subió una foto junto a icardi en la que se puede notar cómo el fondo de la imagen tiene modificaciones que no pasan desapercibidas...

El photoshop de Wanda Nara en una foto de Instagram.

Las reacciones de las redes tras el polémico photoshop de Wanda Nara

Fuerte acusación de Aníbal Pachano contra Wanda Nara

Tras el conflicto entre Wanda Nara, "La China" Suárez y Mauro Icardi, Aníbal Pachano dialogó con PrimiciasYa y fulminó a la pareja del futbolista de PSG: "Insoportable el tema Wanda, pobrecita aunque de pobrecita no tiene nada. Ella hace un negocio millonario con esto. Y no estoy del lado de ninguna de las dos, ni de Wanda ni de la China Suárez, no sé nada de la vida de ellas, no me interesa y no son personas que me alimenten el alma", arrojó de manera filosa.

De este modo, Pachano no se guardó nada y (fiel a su estilo) opinó sobre los temas de farándula en la actualidad. En esta ocasión, con el Wandagate aún vigente, el exjurado de ShowMatch opinó sin tapujos y aseguró estar en la imparcialidad absoluta para poder juzgar a ambas partes con la rigurosidad que merece el caso.