El picante carpetazo de Moria a Marcos por su baile con Wanda: "Virgen"

"La One" no se privó de opinar sobre el baile de Marcos Ginocchio, el ganador del último Gran Hermano, y la mediática Wanda Nara en la Fiesta Bresh.

Marcos Ginocchio volvió a Buenos Aires tras un viaje a Uruguay y asistió a la Fiesta Bresh del fin de semana pasado, donde se lo vio bailando junto a la mediática Wanda Nara, situación que provocó un estallido de comentarios en las redes sociales. La diva Moria Casán no se quiso quedar atrás del tema y soltó a su lengua karateca "carpeteando" al joven ganador de Gran Hermano 2022.

Tras la viralización del video que muestra a Marcos de Gran Hermano bailando con la conductora de MasterChef, las redes estallaron en teorías y sospechas sobre el vínculo entre las figuras mediáticas. En este contexto de rumores y suposiciones, "La One" Moria Casán calentó las redes con una fulminante opinión sobre el salteño. "El príncipe me da virgen", soltó la actriz con su lengua karateca más afilada que nunca.

“¿El príncipe es casi Disney, y esha es Paramount?”, sumó Moria -que disfruta las mieles del éxito con la temporada aniversario de la comedia teatral Brujas mientras se prepara para su vuelta como jurado del Bailando 2023, ahora en la señal América TV- chicaneando a Wanda Nara, con quien protagonizó varios enfrentamientos en las redes sociales. De hecho, pocos días atrás Mauro Icardi -pareja de la empresaria y conductora- tuvo un cortante intercambio con Moria y la mamá de la también actriz Sofía Gala Castiglione explotó de furia contra el futbolista.

"¿Wanda va por el primo?", plantearon desde la cuenta oficial de Twitter de LAM, donde también compartieron el video que la celebridad de Telefe subió a sus redes sociales con un cariñoso mensaje hacia el joven salteño. "Cuando nadie imaginaba. No confiaba en mí. Me dijiste 'nos vemos en la final. No me falles'", reza el texto que escribió Nara en su posteo.

Moria Casán apuntó contra Mauro Icardi en medio de su polémica: "Sometido y pollerudo"

Moria Casán cansó de las declaraciones de Icardi y lo frenó en seco con un potente descargo en sus redes. "Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor", comenzó la diva.

"Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor. Así que paso a decirte que sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista", siguió. Y reveló el rumor que le llegó por parte de periodistas conocidos: "Me estoy enterando, porque me llaman periodistas para decirme, que fuiste convocado tres veces por la Selección Argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento".

"Pd 1: No soy BLANQUITA, soy NEGRITA del conurbano y el agujero paraguayo al que te referís fué un receptáculo para arrojar bijouterie berreta. Pd 2: Ya que sos un jugador de bajo rendimiento, detestado por tus pares, entrenate para la olimpíada de imbéciles. Te mando besos y abrazos virtuales, ahora que no me conocés, ni un poquito más. Por lo tanto te advierto que: COLORIN COLORADO, para mí, este cuentito recién ha comenzado!!!", cerró Casán.