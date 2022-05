La revelación caliente de Moria Casán sobre su pareja: "Excita"

Fiel a su estilo de decir lo que piensa sin tapujos, la artista hizo una declaración hot sobre "El Pato" Galmarini.

Moria Casán es una de las figuras más polémicas del mundo del espectáculo de nuestro país. Dueña de una lengua karateca, la conductora de Moria Es Moria siempre dice lo que piensa sin medir sus palabras. En esta oportunidad la artista compartió una postal vintage de su pareja, "El Pato" Galmarini, y lo halagó con una declaración reveladora sobre lo que le genera su novio.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Moria Casán escribió: "Este guapísimo es el hombre que excita a Julio César. Pasado, furuto o presente, lo iauguro y le hago una puerta giratoria. 'Galma' lo más, me lo curto Moria, Luisa y Julio atravesando el siglo". De esta forma la actriz teatral dejó en evidencia públicamente lo que le genera su pareja, "El Pato" Galmarini.

La publicación de Moria Casán.

Más allá de estas declaraciones, llamó la atención de los seguidores que Moria Casán eliminó todas las pubicaciones que tenía en su feed de su Instagram oficial. Aunque esta actitud de parte de la artista no significa necesariamente que estén peleados, sino no hubiese publicado la foto en sus historias. En más de una oportunidad, la mamá de Sofía Gala reveló que ella es muy fiel a sí misma, si no le gusta algo lo borra, después lo vuelve a poner y así sucesivamente, pero siempre le hace caso a sus instintos.

Moria habló de su relación con "El Pato" Galmarini

En diálogo con El Destape, Moria Casán expresó cómo se conoció con "El Pato" Galmarini: "La primera vez que nos encontramos fue en A la cama con Moria, fue como un invitado más y nunca más lo vi hasta hace poco. Cuando nos reconectamos y me llamó a casa, con la excusa del otorgamiento de un premio, me invitó a tomar algo. A lo del premio le fallé, le dije que iba a ir y no fui. Pero él fue insistente: siguió mandándome videos e historias del peronismo por WhatsApp y empezó a interesarme".

Moria Casán en el teatro.

Moria Casán manifestó cómo es su pareja: "Galmarini es un tipo que escribe y habla muy bien, ese tipo de gente me fascina. Esa cosa de él, tan metida en el pasado, me daba la impresión de que necesitaba un poco de color. A sus charlas en blanco y negro, les puse color. Parece el canal Volver. En algún momento dejamos de hablar de historia, un día me preguntó si podía venir a casa y así fue. Hace ya más de un año que estamos juntos y la verdad es que es un amor".