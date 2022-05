Polémicos dichos de Moria Casán contra Andrea Rincón: "No la veo"

La famosa actriz se refirió a la posibilidad de que la vedette la interprete en la segunda temporada de Argentina: Tierra de Amor y Venganza.

Moria Casán rompió el silencio y se refirió a Andrea Rincón y el rol que interpretará en la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. A pocos de días de iniciar las grabaciones de la nueva entrega de la telenovela, la famosa conductora se refirió al papel que llevará a cabo la famosa modelo, quien justamente se pondrá en la piel de Moria Casán en sus años emergentes.

La segunda temporada de ATAV dará un salto en el tiempo y estará ambientada en la década de los 80', 40 años después de la primera entrega. En este contexto, la producción pretende rendir homenaje a muchas figuras destacadas de la época, entre ellas, Moria Casán. A principios de los 80', la famosa vedette tuvo sus años de auge dentro del teatro de revista y se ganó el lugar que ocupa en los medios hasta el día de hoy y por este motivo su nombre figurará dentro de la ficción. Precisamente, hace unas semanas atrás se conoció que Andrea Rincón había sido convocada para ponerse en la piel de la artista dentro de la telenovela.

Moria Casán y Andrea Rincón protagonizaron una escandalosa pelea hace algunos años atrás, desde ese entonces mantienen una relación distante la una con la otra. En este contexto, la diva fue consultada por Revista Pronto sobre su opinión frente al papel que interpretará la exparticipante de MasterChef Celebrity en la ficción de El Trece y Moria contestó de forma contundente.

"Yo no la veo parecida, pero si la gente la ve parecida... Y si es una morocha que tiene gracia y salero lo podrá hacer", expresó Moria Casán bastante distante sobre el tema. Sin embargo "Todo el que me haga a mí, bien, mal o regular, me honra porque quiere decir que me están haciendo estando viva. ¡Me impresiona mi fama!", finalizó la diva en esta entrevista.

Cuándo empiezan las grabaciones de ATAV

Hace algunas semanas atrás, el Diario Show informó que Adrián Suar había decidido posponer las grabaciones de la telenovela. Pese a que en el 2019 ATAV recolectó miles de fanáticos que mostraron su emoción por la llegada de la segunda temporada, el productor tenía "otras prioridades" en su agenda, como el estreno de El Hotel de los Famosos.

Ahora, con el reality show en marcha y la grilla de contenidos ya organizada para los próximos meses, empezó la cuenta regresiva para el estreno de ATAV. Según dio a conocer el mismo portal, las grabaciones iniciarían a mediados de mayo. Mientras tanto, la escenografía ya empezó a armarse en los estudios ubicados en Don Torcuato y el vestuario también se encuentra en elaboración.

Por otro lado, también se confirmaron algunos de los actores que protagonizarán la historia. Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Gloria Carrá, Santiago Talledo y Belén Chavanne son los artistas que darán vida a los nuevos personajes de la historia.