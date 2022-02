El pedido desesperado de Tamara Báez, la novia de L-Gante: “Necesito ayuda”

Tamara Báez, la novia de L-Gante, publicó un comunicado en sus redes sociales pidiendo ayuda inmediata.

Tamara Báez, la novia de L-Gante, usa sus redes sociales como herramienta de trabajo como la mayoría de las personas de la farándula. A través de Instagram, suele compartir cosas de su día a día con sus seguidores y mantiene un contacto constante con ellos. Esta vez, hizo un pedido urgente a través de las redes.

Resulta que Tamara llegó al millón de seguidores en Instagram, un logro bastante grande para quienes usan la plataforma como fuente de trabajo. De un día para el otro, intentó entrar con su usuario y contraseña y notó que alguien la había hackeado y se hizo una cuenta nueva para avisarles a sus seguidores.

“Necesito ayuda, quiero recuperarla”, expresó la novia de L-Gante a través de sus historias de Instagram. Pero eso no fue todo: Instagram no fue la única red social que le hackearon. También le dejaron inactivos su número de teléfono y su cuenta de Google e incluso este hacker les comenzó a enviar mensajes a todos sus contactos como si fuese ella.

Historia subida por Tamara Báez a su cuenta de Instagram.

“Están enviando mensajes desde mi número de WhatsApp. Me robaron mi cuenta de Gmail y el Instagram y me dieron de baja el celular Hasta WhatsApp se eliminó”, agregó. Por otro lado, también perdió todos los archivos y recuerdos que tenía en su celular. “Hdp, qué bronca. Me da mucha bronca, perdí muchas fotos”, cerró Tamara.

Historia subida por Tamara Báez a su cuenta de Instagram.

¿Siguen juntos L-Gante y su novia, Tamara Báez?

Muchos seguidores de L-Gante se están preguntando si siguen juntos o si decidieron separarse. En 2021, Tamara había hecho pública su crisis con el cantante exponiendo que él le había sido infiel. Sin embargo, a las pocas semanas se los volvió a ver juntos e incluso conviviendo con su hija Jamaica. Recientemente, volvieron a surgir los rumores de separación.

“Este fin de semana empezó a surgir de nuevo el rumor de crisis y separación de L-Gante y Tamara Báez. La separación es inminente”, anunció Juan Etchegoyen, periodista de Mitre Live. Según la información que le llegó a él, L-Gante tuvo “un cambio de personalidad” desde que se hizo famoso que no le habría gustado nada a Tamara. “Hay algunos que dicen que el ego es el gran contrincante y rival que tiene un artista en su carrera”, señaló.

“Atención con las versiones de infidelidad porque a mí me contaron que ella habría sufrido una infidelidad de él, una tercera en discordia que nunca salió a hablar. Por ahí volvió a verse con el cantante. ¿Por qué no hablan claro y explican lo que pasa?”, cerró el periodista.